В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек
В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек - РИА Новости, 28.08.2025
В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщает севастопольское управление МВД РФ. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:44:00+03:00
2025-08-28T17:44:00+03:00
2025-08-28T19:07:00+03:00
происшествия
ялта
севастополь
республика крым
дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщает севастопольское управление МВД РФ."В результате дорожной аварии 20-летний водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Avensis - 49-летний мужчина и женщины 20, 47 и 54 лет - получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Состояние опьянения у водителя Toyota Avensis не установлено. Водитель автомобиля Zeekr с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.ДТП произошло на автодороге Ялта-Севастополь."Неустановленный водитель, управляя автомобилем Zeekr, совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Avensis", - говорится в сообщении.Полиция устанавливает личность и местонахождение скрывшегося участника ДТП.
В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек
В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек, виновник скрылся