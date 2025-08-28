Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 28.08.2025 (обновлено: 19:07 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/dtp-2038153098.html
В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек
В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек - РИА Новости, 28.08.2025
В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщает севастопольское управление МВД РФ. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:44:00+03:00
2025-08-28T19:07:00+03:00
происшествия
ялта
севастополь
республика крым
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038153974_0:38:845:513_1920x0_80_0_0_0a33e0bcacf365fd2bd299dc160e244c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщает севастопольское управление МВД РФ."В результате дорожной аварии 20-летний водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Avensis - 49-летний мужчина и женщины 20, 47 и 54 лет - получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Состояние опьянения у водителя Toyota Avensis не установлено. Водитель автомобиля Zeekr с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.ДТП произошло на автодороге Ялта-Севастополь."Неустановленный водитель, управляя автомобилем Zeekr, совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Avensis", - говорится в сообщении.Полиция устанавливает личность и местонахождение скрывшегося участника ДТП.
https://ria.ru/20250828/priamurja-2038005733.html
https://ria.ru/20250828/mvd-2037993116.html
ялта
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038153974_55:0:788:550_1920x0_80_0_0_b7cc3ffaaade93f5b295515eadc51369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ялта, севастополь, республика крым, дтп
Происшествия, Ялта, Севастополь, Республика Крым, ДТП
В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек

В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек, виновник скрылся

© Фото : соцсетиДТП на трассе Севастополь - Ялта
ДТП на трассе Севастополь - Ялта - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : соцсети
ДТП на трассе Севастополь - Ялта
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщает севастопольское управление МВД РФ.
"В результате дорожной аварии 20-летний водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Avensis - 49-летний мужчина и женщины 20, 47 и 54 лет - получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Состояние опьянения у водителя Toyota Avensis не установлено. Водитель автомобиля Zeekr с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Приамурье при столкновении машины с поездом погиб человек
Вчера, 07:51
ДТП произошло на автодороге Ялта-Севастополь.
"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Zeekr, совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Avensis", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает личность и местонахождение скрывшегося участника ДТП.
Прохожие переходят улицу - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В МВД назвали самые опасные часы для детей-пешеходов на дороге
Вчера, 04:20
 
ПроисшествияЯлтаСевастопольРеспублика КрымДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала