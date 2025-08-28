https://ria.ru/20250828/dtp-2038153098.html

В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек

В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек - РИА Новости, 28.08.2025

В ДТП на трассе Ялта — Севастополь пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщает севастопольское управление МВД РФ. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T17:44:00+03:00

2025-08-28T17:44:00+03:00

2025-08-28T19:07:00+03:00

происшествия

ялта

севастополь

республика крым

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038153974_0:38:845:513_1920x0_80_0_0_0a33e0bcacf365fd2bd299dc160e244c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщает севастопольское управление МВД РФ."В результате дорожной аварии 20-летний водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Avensis - 49-летний мужчина и женщины 20, 47 и 54 лет - получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Состояние опьянения у водителя Toyota Avensis не установлено. Водитель автомобиля Zeekr с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.ДТП произошло на автодороге Ялта-Севастополь."Неустановленный водитель, управляя автомобилем Zeekr, совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Avensis", - говорится в сообщении.Полиция устанавливает личность и местонахождение скрывшегося участника ДТП.

https://ria.ru/20250828/priamurja-2038005733.html

https://ria.ru/20250828/mvd-2037993116.html

ялта

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ялта, севастополь, республика крым, дтп