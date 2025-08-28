https://ria.ru/20250828/druzhba-2038172156.html

Глава МИД Венгрии вступил в перепалку с польским коллегой из-за Украины

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вступил в перепалку в соцсети Х с польским коллегой Радославом Сикорским из-за атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба".Польский министр в своем посте раскритиковал Будапешт за запрет въезда в страну командиру подразделения ВСУ, ответственному за последние удары по нефтепроводу. По словам Сикорского, этот военный якобы "боролся за свободу Украины"."Угрозы энергетической безопасности Венгрии не имеют ничего общего со свободой Украины", — написал Сийярто в ответ на публикацию главы польского МИД.Атаки ВСУ на нефтепроводС начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и не в полном объеме.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

