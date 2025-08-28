https://ria.ru/20250828/dron-2038135482.html
В Брянской области при атаке дрона пострадала женщина
В Брянской области при атаке дрона пострадала женщина - РИА Новости, 28.08.2025
В Брянской области при атаке дрона пострадала женщина
Женщина получила ранения в результате удара БПЛА по движущемуся автомобилю в деревне Шилинка Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона...
ТУЛА, 28 авг — РИА Новости. Женщина получила ранения в результате удара БПЛА по движущемуся автомобилю в деревне Шилинка Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали деревню Шилинка Суземского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранена жительница", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.
