https://ria.ru/20250828/dron-2038135482.html

В Брянской области при атаке дрона пострадала женщина

В Брянской области при атаке дрона пострадала женщина - РИА Новости, 28.08.2025

В Брянской области при атаке дрона пострадала женщина

Женщина получила ранения в результате удара БПЛА по движущемуся автомобилю в деревне Шилинка Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T16:43:00+03:00

2025-08-28T16:43:00+03:00

2025-08-28T17:04:00+03:00

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

ТУЛА, 28 авг — РИА Новости. Женщина получила ранения в результате удара БПЛА по движущемуся автомобилю в деревне Шилинка Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали деревню Шилинка Суземского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранена жительница", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, вооруженные силы украины