Дрон ВСУ атаковал объект теплоснабжающей организации в Горловке
Дрон ВСУ атаковал объект теплоснабжающей организации в Горловке - РИА Новости, 28.08.2025
Дрон ВСУ атаковал объект теплоснабжающей организации в Горловке
Беспилотник украинских войск нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Горловке в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько.
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Беспилотник украинских войск нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Горловке в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток атаковали Горловку и Углегорск при помощи БПЛА-камикадзе. "БПЛА вооруженных формирований Украины вновь нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Калининском районе Горловки. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Дрон ВСУ атаковал объект теплоснабжающей организации в Горловке
