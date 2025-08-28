https://ria.ru/20250828/dron-2038123608.html

Дрон ВСУ атаковал объект теплоснабжающей организации в Горловке

Беспилотник украинских войск нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Горловке в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.08.2025

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Беспилотник украинских войск нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Горловке в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток атаковали Горловку и Углегорск при помощи БПЛА-камикадзе. "БПЛА вооруженных формирований Украины вновь нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Калининском районе Горловки. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

