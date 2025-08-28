Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал объект теплоснабжающей организации в Горловке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 28.08.2025
Дрон ВСУ атаковал объект теплоснабжающей организации в Горловке
Беспилотник украинских войск нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Горловке в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Беспилотник украинских войск нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Горловке в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток атаковали Горловку и Углегорск при помощи БПЛА-камикадзе. "БПЛА вооруженных формирований Украины вновь нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Калининском районе Горловки. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Беспилотник украинских войск нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Горловке в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток атаковали Горловку и Углегорск при помощи БПЛА-камикадзе.
"БПЛА вооруженных формирований Украины вновь нанес удар по объекту теплоснабжающей организации в Калининском районе Горловки. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
