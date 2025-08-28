https://ria.ru/20250828/dron-2038095971.html

Силы ПВО сбили три украинских дрона над российскими регионами

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средства ПВО сбили с 08.40 до 13.40 мск два украинских беспилотника над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Двадцать восьмого августа с 08.40 до 13.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

