Силы ПВО сбили три украинских дрона над российскими регионами
Средства ПВО сбили с 08.40 до 13.40 мск два украинских беспилотника над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области, сообщило... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средства ПВО сбили с 08.40 до 13.40 мск два украинских беспилотника над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Двадцать восьмого августа с 08.40 до 13.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Силы ПВО сбили три украинских дрона над российскими регионами
