Рейтинг@Mail.ru
Додик планирует посетить Россию - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/dodik-2038182862.html
Додик планирует посетить Россию
Додик планирует посетить Россию - РИА Новости, 28.08.2025
Додик планирует посетить Россию
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил РИА новости, что планирует поехать в Москву в ближайшее время, а в октябре... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T20:03:00+03:00
2025-08-28T20:03:00+03:00
в мире
россия
москва
республика сербская
милорад додик
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033662678_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bf1d2e735400b2c047ac1b8bebdc652.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил РИА новости, что планирует поехать в Москву в ближайшее время, а в октябре намерен отправиться в Россию вновь и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России. А сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН, попрошу их разъяснить именно эту ситуацию и поддержать нас в стремлении провести референдум и обрести независимость", - сказал но в интервью агентству. По словам Додика, это будет первый разговор в Москве на эту тему: раньше много говорили, но всегда о сохранении мира и стабильности. "Мы не считаем, что референдум может подорвать мир и стабильность. Важно, чтобы у нас было политическое право как у государствообразующего народа выйти на референдум и выразить свое мнение по этому вопросу. ... Поэтому мы должны начать процесс освобождения от оккупации, и сделаем это именно таким образом", - подчеркнул Додик. Додик ранее заявил о возможности проведения референдума о самостоятельности Республики Сербской в случае отказа властей БиГ в Сараево соблюдать результаты предстоящего референдума о конституционных правах и полномочиях боснийских сербов. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через один-два месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик еще 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
https://ria.ru/20250822/dodik-2037028224.html
https://ria.ru/20250828/rossija-2037991237.html
россия
москва
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033662678_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22e72c37385adb51ec77f8e353663d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, республика сербская, милорад додик, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Республика Сербская, Милорад Додик, Владимир Путин
Додик планирует посетить Россию

Додик заявил о планах посетить Москву и встретиться с Путиным

© AP Photo / Radivoje PavicicМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил РИА новости, что планирует поехать в Москву в ближайшее время, а в октябре намерен отправиться в Россию вновь и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России. А сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН, попрошу их разъяснить именно эту ситуацию и поддержать нас в стремлении провести референдум и обрести независимость", - сказал но в интервью агентству.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Додик рассказал, при каком условии готов уйти с поста президента
22 августа, 17:17
По словам Додика, это будет первый разговор в Москве на эту тему: раньше много говорили, но всегда о сохранении мира и стабильности.
"Мы не считаем, что референдум может подорвать мир и стабильность. Важно, чтобы у нас было политическое право как у государствообразующего народа выйти на референдум и выразить свое мнение по этому вопросу. ... Поэтому мы должны начать процесс освобождения от оккупации, и сделаем это именно таким образом", - подчеркнул Додик.
Додик ранее заявил о возможности проведения референдума о самостоятельности Республики Сербской в случае отказа властей БиГ в Сараево соблюдать результаты предстоящего референдума о конституционных правах и полномочиях боснийских сербов.
ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через один-два месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик еще 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Россия не будет в стороне от событий в Республике Сербской, заявил посол
Вчера, 03:34
 
В миреРоссияМоскваРеспублика СербскаяМилорад ДодикВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала