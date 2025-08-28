Додик планирует посетить Россию

https://ria.ru/20250828/dodik-2038182862.html

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил РИА новости, что планирует поехать в Москву в ближайшее время, а в октябре намерен отправиться в Россию вновь и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России. А сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН, попрошу их разъяснить именно эту ситуацию и поддержать нас в стремлении провести референдум и обрести независимость", - сказал но в интервью агентству. По словам Додика, это будет первый разговор в Москве на эту тему: раньше много говорили, но всегда о сохранении мира и стабильности. "Мы не считаем, что референдум может подорвать мир и стабильность. Важно, чтобы у нас было политическое право как у государствообразующего народа выйти на референдум и выразить свое мнение по этому вопросу. ... Поэтому мы должны начать процесс освобождения от оккупации, и сделаем это именно таким образом", - подчеркнул Додик. Додик ранее заявил о возможности проведения референдума о самостоятельности Республики Сербской в случае отказа властей БиГ в Сараево соблюдать результаты предстоящего референдума о конституционных правах и полномочиях боснийских сербов. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через один-два месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик еще 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.

