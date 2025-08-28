https://ria.ru/20250828/dodik-2038132815.html

Додик не будет участвовать в выборах президента Республики Сербской

Додик не будет участвовать в выборах президента Республики Сербской - РИА Новости, 28.08.2025

Додик не будет участвовать в выборах президента Республики Сербской

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, передает "Радио и телевидение РС". РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T16:34:00+03:00

2025-08-28T16:34:00+03:00

2025-08-28T18:08:00+03:00

в мире

милорад додик

республика сербская

босния и герцеговина

сараево

европейский суд по правам человека (еспч)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033560032_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_1599c6c3dd6094eede45cbbfb1318ef6.jpg

БЕЛГРАД, 28 авг — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, передает "Радио и телевидение РС"."СНСД не будет участвовать в выборах, потому что соблюдает решения наивысшего законодательного органа Республики Сербской (парламента. — Прим. ред.). <...> Уверен, что и наши коалиционные партнеры не будут в них участвовать", — сказал Додик на заседании главного совета республиканской организации молодежи партии.Отмена мандата ДодикаБиГ состоит из двух частей: Республики Сербской, где большую часть населения составляют сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территорию РС разделяет самоуправляемый округ Брчко, который входит как в состав республики, так и федерации. Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, состоящий из трех президентов — от Республики Сербской, Федерации БиГ и округа Брчко.

https://ria.ru/20250828/rossija-2037991237.html

https://ria.ru/20250807/dodik-2034040937.html

республика сербская

босния и герцеговина

сараево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, милорад додик, республика сербская, босния и герцеговина, сараево, европейский суд по правам человека (еспч), оон