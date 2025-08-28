Додик не будет участвовать в выборах президента Республики Сербской
Додик не будет участвовать в выборах президента Республики Сербской 23 ноября
Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 авг — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, передает "Радио и телевидение РС".
"СНСД не будет участвовать в выборах, потому что соблюдает решения наивысшего законодательного органа Республики Сербской (парламента. — Прим. ред.). <...> Уверен, что и наши коалиционные партнеры не будут в них участвовать", — сказал Додик на заседании главного совета республиканской организации молодежи партии.
Отмена мандата Додика
- В феврале суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений нелегитимного верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта, который контролирует исполнение Дейтонских соглашений.
- Президента Республики Сербской приговорили к году тюрьмы заочно, ему также запретили занимать государственные должности в течение шести лет.
- В августе ЦИК БиГ приняла решение отозвать мандат Додика. Он подал апелляцию, но ее отклонили.
- Политик назвал выдвинутые против него обвинения необоснованными, пообещал не уходить в отставку и пресекать попытки провести досрочные выборы президента РС.
- Додик также предложил народной скупщине провести референдум об исполнении или неисполнении решения ЦИК БиГ. Он состоится 25 октября.
- Вопрос будущего референдума звучит так: "Принимаете ли вы решения неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, а также решение об отзыве мандата президента РС?"
- Тем временем ЦИК Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы главы Республики Сербской на 23 ноября.
- Депутаты народной скупщины, в свою очередь, отвергли возможность их проведения и потребовали от политических сил РС, партий и деятелей не участвовать в голосовании.
БиГ состоит из двух частей: Республики Сербской, где большую часть населения составляют сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территорию РС разделяет самоуправляемый округ Брчко, который входит как в состав республики, так и федерации.
Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, состоящий из трех президентов — от Республики Сербской, Федерации БиГ и округа Брчко.