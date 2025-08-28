Рейтинг@Mail.ru
16:28 28.08.2025
В ДНР к началу учебного года выдали более 200 школьных наборов
общество
донецкая народная республика
александр волошин
единая россия
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Нуждающимся детям было выдано больше 200 школьных наборов к началу учебного года в рамках всероссийской акции "Собери ребенка в школу" депутатами Народного совета ДНР, рассказал РИА Новости сенатор от республики Александр Волошин. "Наша главная цель – не просто передать набор канцелярских принадлежностей. Мы оказываем адресную, точечную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети наших защитников - участников специальной военной операции, ребята с особенностями, одинокие мамы с ребятишками... От моего лица подарки детям доставят и вручат депутаты Народного совета ДНР... Для них (нуждающихся детей - ред.) этот день станет началом большого пути. Поэтому наша общая ответственность и долг – дать им (детям - ред.) равные возможности для старта, получения знаний и будущего", - сообщил Волошин. Он добавил, что в этом году в республиканское отделение партии "Единая Россия" поступило более тысячи заявок на помощь. Обращались многодетные семьи, семьи военнослужащих, одинокие матери, опекуны, те, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
общество, донецкая народная республика, александр волошин, единая россия
Общество, Донецкая Народная Республика, Александр Волошин, Единая Россия
© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Путин предложил членам правительства обсудить подготовку к учебному году
27 августа, 14:03
 
