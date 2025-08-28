https://ria.ru/20250828/dnr-2038130858.html

В ДНР к началу учебного года выдали более 200 школьных наборов

В ДНР к началу учебного года выдали более 200 школьных наборов - РИА Новости, 28.08.2025

В ДНР к началу учебного года выдали более 200 школьных наборов

Нуждающимся детям было выдано больше 200 школьных наборов к началу учебного года в рамках всероссийской акции "Собери ребенка в школу" депутатами Народного... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T16:28:00+03:00

2025-08-28T16:28:00+03:00

2025-08-28T16:28:00+03:00

общество

донецкая народная республика

александр волошин

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Нуждающимся детям было выдано больше 200 школьных наборов к началу учебного года в рамках всероссийской акции "Собери ребенка в школу" депутатами Народного совета ДНР, рассказал РИА Новости сенатор от республики Александр Волошин. "Наша главная цель – не просто передать набор канцелярских принадлежностей. Мы оказываем адресную, точечную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети наших защитников - участников специальной военной операции, ребята с особенностями, одинокие мамы с ребятишками... От моего лица подарки детям доставят и вручат депутаты Народного совета ДНР... Для них (нуждающихся детей - ред.) этот день станет началом большого пути. Поэтому наша общая ответственность и долг – дать им (детям - ред.) равные возможности для старта, получения знаний и будущего", - сообщил Волошин. Он добавил, что в этом году в республиканское отделение партии "Единая Россия" поступило более тысячи заявок на помощь. Обращались многодетные семьи, семьи военнослужащих, одинокие матери, опекуны, те, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20250827/putin-2037871442.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, донецкая народная республика, александр волошин, единая россия