У Северска в ДНР уничтожили три украинских пункта управления дронами
У Северска в ДНР уничтожили три украинских пункта управления дронами
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили три украинских пункта управления беспилотниками в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.08.2025
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили три украинских пункта управления беспилотниками в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. "В ходе ведения активных наступательных действий артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявленных разведкой целей в районе н.п. Северск точными попаданиями были уничтожены 3 пункта управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении.
