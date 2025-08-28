Рейтинг@Mail.ru
У Северска в ДНР уничтожили три украинских пункта управления дронами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 28.08.2025
У Северска в ДНР уничтожили три украинских пункта управления дронами
У Северска в ДНР уничтожили три украинских пункта управления дронами - РИА Новости, 28.08.2025
У Северска в ДНР уничтожили три украинских пункта управления дронами
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили три украинских пункта управления беспилотниками в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили три украинских пункта управления беспилотниками в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. "В ходе ведения активных наступательных действий артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявленных разведкой целей в районе н.п. Северск точными попаданиями были уничтожены 3 пункта управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении.
северск
донецкая народная республика
северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
У Северска в ДНР уничтожили три украинских пункта управления дронами

Подразделения "Юга" уничтожили три украинских пункта управления БПЛА в ДНР

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили три украинских пункта управления беспилотниками в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В ходе ведения активных наступательных действий артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявленных разведкой целей в районе н.п. Северск точными попаданиями были уничтожены 3 пункта управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
