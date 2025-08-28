https://ria.ru/20250828/dnr-2038096232.html

У Северска в ДНР уничтожили три украинских пункта управления дронами

У Северска в ДНР уничтожили три украинских пункта управления дронами

Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили три украинских пункта управления беспилотниками в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T14:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599614_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_1f82a36fe4b3b531e05b3bf449d0596c.jpg

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и поразили три украинских пункта управления беспилотниками в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. "В ходе ведения активных наступательных действий артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявленных разведкой целей в районе н.п. Северск точными попаданиями были уничтожены 3 пункта управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

2025

северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины