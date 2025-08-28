https://ria.ru/20250828/dnr-2038012713.html
ВС России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР
ВС России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР
ВС России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ около населенного пункта Бересток на константиновском направлении в ДНР
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ около населенного пункта Бересток на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "На Константиновском направлении в лесном массиве в окрестностях населенного пункта Бересток операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе ведения воздушной разведки был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ… Координаты цели незамедлительно были переданы артиллерийскому расчету "Южной" группировки войск. В результате огневого поражения пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что расчеты БПЛА 50-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища обнаружили два украинских октокоптера R-18. Оба беспилотника были уничтожены с применением FPV-дронов.
донецкая народная республика
ВС России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР
