ВС России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 28.08.2025
ВС России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР
ВС России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ около населенного пункта Бересток на константиновском...
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ около населенного пункта Бересток на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "На Константиновском направлении в лесном массиве в окрестностях населенного пункта Бересток операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе ведения воздушной разведки был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ… Координаты цели незамедлительно были переданы артиллерийскому расчету "Южной" группировки войск. В результате огневого поражения пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что расчеты БПЛА 50-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища обнаружили два украинских октокоптера R-18. Оба беспилотника были уничтожены с применением FPV-дронов.
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск выявили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ около населенного пункта Бересток на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"На Константиновском направлении в лесном массиве в окрестностях населенного пункта Бересток операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе ведения воздушной разведки был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ… Координаты цели незамедлительно были переданы артиллерийскому расчету "Южной" группировки войск. В результате огневого поражения пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что расчеты БПЛА 50-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища обнаружили два украинских октокоптера R-18. Оба беспилотника были уничтожены с применением FPV-дронов.
