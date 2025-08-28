https://ria.ru/20250828/dnepr-2038056203.html
Бойцы "Днепра" уничтожили более 55 боевиков ВСУ за сутки
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" ликвидировали за сутки до 55 военных ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Павловка, Веселянка, Приморское Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
