В США постепенно узнают о промывке мозгов, считает Дмитриев - РИА Новости, 28.08.2025
05:34 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/dmitriev-2037996037.html
В США постепенно узнают о промывке мозгов, считает Дмитриев
В США постепенно узнают о промывке мозгов, считает Дмитриев - РИА Новости, 28.08.2025
В США постепенно узнают о промывке мозгов, считает Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новость о том, что благотворительный фонд американского миллиардера Билла Гейтса... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T05:34:00+03:00
2025-08-28T05:34:00+03:00
сша
кирилл дмитриев
билл гейтс
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новость о том, что благотворительный фонд американского миллиардера Билла Гейтса прекратил выдачу грантов связанной с Демократической партией США консалтинговой фирме Arabella Advisors, заявил, что в США постепенно растет осведомленность о "систематической промывке мозгов с помощью машины ложных нарративов". "В США постепенно растет осведомленность о систематической промывке мозгов с помощью машины ложных нарративов. НПО, управляемые Arabella, получили 1,2 миллиарда долларов анонимных взносов в 2023 году - вдобавок к 6,5 миллиардам долларов с 2005 по 2021 год", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. О прекращении выдачи фондом Гейтса грантов Arabella Advisors ранее со ссылкой на внутреннее заявление фонда сообщила газета New York Times. Arabella Advisors, как отмечала газета, помимо управления некоммерческими организациями, оказывает услуги политическим фондам, средства которых используются в том числе для поддержки комитетов политического действия Демократической партии.
сша
В США постепенно узнают о промывке мозгов, считает Дмитриев

Дмитриев: в США постепенно узнают о промывке мозгов через ложные нарративы

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новость о том, что благотворительный фонд американского миллиардера Билла Гейтса прекратил выдачу грантов связанной с Демократической партией США консалтинговой фирме Arabella Advisors, заявил, что в США постепенно растет осведомленность о "систематической промывке мозгов с помощью машины ложных нарративов".
США постепенно растет осведомленность о систематической промывке мозгов с помощью машины ложных нарративов. НПО, управляемые Arabella, получили 1,2 миллиарда долларов анонимных взносов в 2023 году - вдобавок к 6,5 миллиардам долларов с 2005 по 2021 год", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
О прекращении выдачи фондом Гейтса грантов Arabella Advisors ранее со ссылкой на внутреннее заявление фонда сообщила газета New York Times. Arabella Advisors, как отмечала газета, помимо управления некоммерческими организациями, оказывает услуги политическим фондам, средства которых используются в том числе для поддержки комитетов политического действия Демократической партии.
