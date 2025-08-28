https://ria.ru/20250828/deti-2038011185.html
СК проверит данные о матери, у которой отобрали малолетних детей
ЯКУТСК, 28 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в Якутии после информации о многодетной матери, у которой органы опеки отобрали малолетних детей в приют, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что органы опеки в Якутии забрали у многодетной матери троих малолетних детей в приют. "В публикации отмечается, что муж женщины скончался от тяжелой болезни, затем погиб на СВО брат. По ее словам, после того, как она приобрела права на квартиру покойного мужа, которую тот получил как сирота, со стороны уполномоченных органов стали поступать угрозы. Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю следственного управления по Республике Саха (Якутия) Кондратенко Виталию Викторовичу организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах", - рассказали в пресс-службе.
