https://ria.ru/20250828/deti-2038011185.html

СК проверит данные о матери, у которой отобрали малолетних детей

СК проверит данные о матери, у которой отобрали малолетних детей - РИА Новости, 28.08.2025

СК проверит данные о матери, у которой отобрали малолетних детей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в Якутии после информации о многодетной матери, у которой органы опеки отобрали малолетних детей в РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T08:48:00+03:00

2025-08-28T08:48:00+03:00

2025-08-28T09:19:00+03:00

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg

ЯКУТСК, 28 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в Якутии после информации о многодетной матери, у которой органы опеки отобрали малолетних детей в приют, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что органы опеки в Якутии забрали у многодетной матери троих малолетних детей в приют. "В публикации отмечается, что муж женщины скончался от тяжелой болезни, затем погиб на СВО брат. По ее словам, после того, как она приобрела права на квартиру покойного мужа, которую тот получил как сирота, со стороны уполномоченных органов стали поступать угрозы. Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю следственного управления по Республике Саха (Якутия) Кондратенко Виталию Викторовичу организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250828/primore-2037996153.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)