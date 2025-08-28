Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 28.08.2025
В Волгоградской области из-за обломков БПЛА загорелось здание депо
В Волгоградской области из-за обломков БПЛА загорелось здание депо
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА загорелось строение локомотивного депо, пожар потушен, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.По словам Бочарова, силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области."По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района", — говорится в сообщении.Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В Волгоградской области из-за обломков БПЛА загорелось здание депо

CC BY-SA 2.0 / mishaKa / Salsk locomotive depotЛокомотивное депо
CC BY-SA 2.0 / mishaKa / Salsk locomotive depot
Локомотивное депо. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков БПЛА загорелось строение локомотивного депо, пожар потушен, сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
По словам Бочарова, силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области.
«
"По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района", — говорится в сообщении.
Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В Киеве прогремели громкие взрывы
