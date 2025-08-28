https://ria.ru/20250828/delo-2038193446.html

У фирмы затребовали компенсацию по делу об укреплении белгородской границы

У фирмы затребовали компенсацию по делу об укреплении белгородской границы - РИА Новости, 28.08.2025

У фирмы затребовали компенсацию по делу об укреплении белгородской границы

Компания "Стройинвестрезерв", которая привлекалась к строительству защитных сооружений на границе Белгородской области, стала ответчиком по иску московского ООО РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Компания "Стройинвестрезерв", которая привлекалась к строительству защитных сооружений на границе Белгородской области, стала ответчиком по иску московского ООО "Техэксплуатация+" на сумму более 43 миллионов рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Между двумя компаниями были договорные отношения, но суть их не уточняется, дело слушается в закрытом режиме. Третьими лицами к нему привлечены Минобороны России и управление капитального строительства (УКС) Белгородской области. В июле Генеральная прокуратура России направила в суд иск о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капстроительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм. Одна из этих фирм - ООО "Стройинвестрезерв", принадлежащая бизнесмену Сергею Петрякову из Новосибирска (он проходит одним из ответчиков по иску ГП РФ). В 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины. Компания "Стройинвестрезерв", выступая в качестве одного из подрядчиков, взяла на себя обязательства по 24 контрактам более чем на 1 миллиард рублей. При этом, как утверждается в иске, Петряков согласился передать чиновникам 7% от стоимости контрактов. Для придания видимости работ по строительству защитных сооружений "Стройинвестрезерв" и еще один контрагент УКСа – компания "Регион Сибирь" – с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей с фирмами-однодневками. Но, по данным ФНС, эти предприятия не могли выполнить соответствующие работы, так как их штат состоял из "директоров и учредителей" без каких-либо "трудовых ресурсов", отмечается в иске. В итоге Генпрокуратура, как следует из искового заявления, попросила Останкинский суд взыскать солидарно с Зайнуллина, Сошникова, Петрякова, ООО "Регион Сибирь", ООО "Стройинвестрезерв" и ряда других лиц около 925 миллионов рублей в доход Российской Федерации. Суд в Белгороде 22 июня арестовал Зайнуллина на два месяца по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, были похищены не менее 32 миллионов рублей, из которых лично Зайнуллин получил не менее 4 миллионов.

