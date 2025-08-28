Назван ущерб по делу о халатности при поставке средств связи для Минобороны
Ущерб по делу о халатности при поставке МО изделий связи превысил 10 млн рублей
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ущерб по делу о халатности при выполнении гособоронзаказа на поставку изделий связи, по которому задержан врио начальника военного представительства Минобороны РФ, превышает 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее военные следователи СК возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции Дмитрия Мороза. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант является врио начальника 199-го военного представительства Минобороны России.
По данным следствия, в 2022-2023 годах между госзаказчиком и АО "Электросигнал" был заключен многомиллионный госконтракт на поставку изделий связи, контроль за исполнением контракта возлагался на Мороза. Он подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и объемах работ, в результате условия контракта выполнены не были, чем МО РФ был причинен ущерб в особо крупном размере, полагают в СК.
"Предварительно установлено, что ущерб превысил 10 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
