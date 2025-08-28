https://ria.ru/20250828/delo-2038184797.html

Назван ущерб по делу о халатности при поставке средств связи для Минобороны

Назван ущерб по делу о халатности при поставке средств связи для Минобороны - РИА Новости, 28.08.2025

Назван ущерб по делу о халатности при поставке средств связи для Минобороны

Ущерб по делу о халатности при выполнении гособоронзаказа на поставку изделий связи, по которому задержан врио начальника военного представительства Минобороны... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T20:16:00+03:00

2025-08-28T20:16:00+03:00

2025-08-28T20:16:00+03:00

происшествия

россия

дмитрий морозов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_73e48c10b8bbe8c42e339765ec8323c0.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ущерб по делу о халатности при выполнении гособоронзаказа на поставку изделий связи, по которому задержан врио начальника военного представительства Минобороны РФ, превышает 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее военные следователи СК возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции Дмитрия Мороза. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант является врио начальника 199-го военного представительства Минобороны России. По данным следствия, в 2022-2023 годах между госзаказчиком и АО "Электросигнал" был заключен многомиллионный госконтракт на поставку изделий связи, контроль за исполнением контракта возлагался на Мороза. Он подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и объемах работ, в результате условия контракта выполнены не были, чем МО РФ был причинен ущерб в особо крупном размере, полагают в СК. "Предварительно установлено, что ущерб превысил 10 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250827/kuznetsov-2037785050.html

https://ria.ru/20250822/popov-2036904186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, дмитрий морозов, следственный комитет россии (ск рф)