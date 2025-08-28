Рейтинг@Mail.ru
На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело - РИА Новости, 28.08.2025
16:02 28.08.2025
На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело
На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело - РИА Новости, 28.08.2025
На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело
Военные следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции Дмитрия Мороза, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Дмитрия Мороза. Мороз подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении государственного оборонного заказа (часть 1.1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант является врио начальника 199-го военного представительства Минобороны России. По данным следствия, в 2022-2023 годах между госзаказчиком и АО "Электросигнал" был заключен многомиллионный госконтракт на поставку изделий связи, контроль за исполнением контракта возлагался на Мороза. Отмечается, что в указанный период Мороз подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и об объемах работ; в результате условия контракта выполнены не были, чем МО РФ был причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции Дмитрия Мороза, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Дмитрия Мороза. Мороз подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении государственного оборонного заказа (часть 1.1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант является врио начальника 199-го военного представительства Минобороны России.
По данным следствия, в 2022-2023 годах между госзаказчиком и АО "Электросигнал" был заключен многомиллионный госконтракт на поставку изделий связи, контроль за исполнением контракта возлагался на Мороза.
Отмечается, что в указанный период Мороз подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и об объемах работ; в результате условия контракта выполнены не были, чем МО РФ был причинен ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
