https://ria.ru/20250828/delo-2038122778.html

На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело

На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело - РИА Новости, 28.08.2025

На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело

Военные следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T16:02:00+03:00

2025-08-28T16:02:00+03:00

2025-08-28T16:03:00+03:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции Дмитрия Мороза, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Дмитрия Мороза. Мороз подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении государственного оборонного заказа (часть 1.1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант является врио начальника 199-го военного представительства Минобороны России. По данным следствия, в 2022-2023 годах между госзаказчиком и АО "Электросигнал" был заключен многомиллионный госконтракт на поставку изделий связи, контроль за исполнением контракта возлагался на Мороза. Отмечается, что в указанный период Мороз подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и об объемах работ; в результате условия контракта выполнены не были, чем МО РФ был причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

https://ria.ru/20250827/genprokuratura-2037811598.html

https://ria.ru/20250822/popov-2036904186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия