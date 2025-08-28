https://ria.ru/20250828/delo-2038122778.html
На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело
На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело - РИА Новости, 28.08.2025
На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело
Военные следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:02:00+03:00
2025-08-28T16:02:00+03:00
2025-08-28T16:03:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции Дмитрия Мороза, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Дмитрия Мороза. Мороз подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении государственного оборонного заказа (часть 1.1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант является врио начальника 199-го военного представительства Минобороны России. По данным следствия, в 2022-2023 годах между госзаказчиком и АО "Электросигнал" был заключен многомиллионный госконтракт на поставку изделий связи, контроль за исполнением контракта возлагался на Мороза. Отмечается, что в указанный период Мороз подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и об объемах работ; в результате условия контракта выполнены не были, чем МО РФ был причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
https://ria.ru/20250827/genprokuratura-2037811598.html
https://ria.ru/20250822/popov-2036904186.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
На врио начальника военного представительства Минобороны завели дело
На врио начальника военного представительства МО Мороза завели уголовное дело
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанности при выполнении гособоронзаказа против начальника службы контроля качества продукции Дмитрия Мороза, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России
возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Дмитрия Мороза
. Мороз подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении государственного оборонного заказа (часть 1.1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант является врио начальника 199-го военного представительства Минобороны России.
По данным следствия, в 2022-2023 годах между госзаказчиком и АО "Электросигнал" был заключен многомиллионный госконтракт на поставку изделий связи, контроль за исполнением контракта возлагался на Мороза.
Отмечается, что в указанный период Мороз подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и об объемах работ; в результате условия контракта выполнены не были, чем МО РФ был причинен ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.