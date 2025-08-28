Рейтинг@Mail.ru
В Британии и Японии заявили о необходимости повышения давления на Россию - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/davlenie-2038069177.html
В Британии и Японии заявили о необходимости повышения давления на Россию
В Британии и Японии заявили о необходимости повышения давления на Россию - РИА Новости, 28.08.2025
В Британии и Японии заявили о необходимости повышения давления на Россию
Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении по итогам прошедших в четверг переговоров в Токио вновь заявили о... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:37:00+03:00
2025-08-28T12:37:00+03:00
в мире
россия
япония
украина
джон хили
гэн накатани
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
ТОКИО, 28 авг – РИА Новости. Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении по итогам прошедших в четверг переговоров в Токио вновь заявили о необходимости повышения давления на российскую экономику и расширения поддержки Украины. "Они подтвердили нерушимую поддержку Украине со стороны Великобритании и Японии в деле защиты свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также подтвердили важность повышения давления на российскую военную экономику и расширения поддержки Украины", - отмечается в документе. Не обошлось вновь и без обвинений в сторону Китая о якобы предоставлении России помощи двойного назначения, а также критики в сторону КНДР и Ирана в "предоставлении военной поддержки". "Министры приветствовали растущие связи между Японией и НАТО, в том числе путем поддержки Украины", - говорится в совместном заявлении. Неформальная встреча глав МИД и минобороны стран ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене 28-30 августа. В понедельник газета Politico сообщала, что главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250827/dokumenty-2037795440.html
https://ria.ru/20250828/britaniya-2037986585.html
россия
япония
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, украина, джон хили, гэн накатани, нато, евросоюз, великобритания
В мире, Россия, Япония, Украина, Джон Хили, Гэн Накатани, НАТО, Евросоюз, Великобритания
В Британии и Японии заявили о необходимости повышения давления на Россию

Главы МО Британии и Японии Хили и Накатани призвали усилить поддержку Украины

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 28 авг – РИА Новости. Главы минобороны Великобритании и Японии Джон Хили и Гэн Накатани в совместном заявлении по итогам прошедших в четверг переговоров в Токио вновь заявили о необходимости повышения давления на российскую экономику и расширения поддержки Украины.
"Они подтвердили нерушимую поддержку Украине со стороны Великобритании и Японии в деле защиты свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также подтвердили важность повышения давления на российскую военную экономику и расширения поддержки Украины", - отмечается в документе.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СВР опубликует рассекреченные документы о милитаристской Японии
27 августа, 10:15
Не обошлось вновь и без обвинений в сторону Китая о якобы предоставлении России помощи двойного назначения, а также критики в сторону КНДР и Ирана в "предоставлении военной поддержки".
"Министры приветствовали растущие связи между Японией и НАТО, в том числе путем поддержки Украины", - говорится в совместном заявлении.
Неформальная встреча глав МИД и минобороны стран ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене 28-30 августа. В понедельник газета Politico сообщала, что главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Военные корабли ВМФ Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
СМИ: США и Британия пытались найти якобы российскую подлодку
Вчера, 01:50
 
В миреРоссияЯпонияУкраинаДжон ХилиГэн НакатаниНАТОЕвросоюзВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала