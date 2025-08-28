https://ria.ru/20250828/danija-2038043007.html

Дания предложила новые санкции против России, пишут СМИ

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Дания хочет ввести новые санкции против финансового сектора России, в том числе криптовалюты, в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза, обсуждение этого вопроса состоится в ходе встреч глав МИД и МО стран ЕС в конце текущей недели, сообщает издание Politico со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ. Неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и российских активов пройдет в Копенгагене 28-30 августа. В понедельник газета Politico сообщала, что главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа. "Датчане предлагают новые санкции против доходов от российского экспорта нефти и газа и финансового сектора, включая криптовалюты. Они также обсуждают развёртывание ранее не использовавшегося инструмента, который может запретить экспорт в страны, не входящие в ЕС и подверженные высокому риску обхода санкций", - говорится в сообщении. Кроме того, Politico со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ сообщает, что Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на импорт товаров из России. Отмечается, что председательствующая в Совете ЕС Дания собирает мнения стран-членов блока, чтобы оценить их политическую готовность ввести пошлины против Москвы в рамках подготовки 19-го пакета санкций Брюсселя.Как пишет издание со ссылкой на неназванного дипломата ЕС, основной темой кулуарных бесед в Копенгагене будут контуры послевоенных гарантий безопасности Украины. По словам дипломата, в ходе этих бесед будет обсуждаться, какая нейтральная третья страна могла бы предоставить миротворческие войска для патрулирования будущей демилитаризованной зоны. Тем не менее, председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер заявил изданию, что эти встречи будут иметь неформальный характер и не станут местом для принятия конкретных решений. По его словам, переговоры в Копенгагене "зададут тон европейской повестке" в области безопасности и обороны на ближайшие месяцы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России. Глава ведомства заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения гарантий безопасности для Украины.

