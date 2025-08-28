https://ria.ru/20250828/chp-2038138520.html

В Приангарье пять человек погибли в ДТП

Пять человек стали жертвами столкновения двух машин в Усольском районе Иркутской области, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 28.08.2025

ИРКУТСК, 28 авг — РИА Новости. Пять человек стали жертвами столкновения двух машин в Усольском районе Иркутской области, сообщил региональный главк МВД. Авария произошла на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". "Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Eclipse. В результате лобового столкновения на месте аварии погибли водитель и три пассажира седана. В медучреждении города Усолье-Сибирское скончался водитель второй иномарки", — говорится в релизе. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия.

