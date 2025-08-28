Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье пять человек погибли в ДТП
16:51 28.08.2025 (обновлено: 17:19 28.08.2025)
В Приангарье пять человек погибли в ДТП
В Приангарье пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 28.08.2025
В Приангарье пять человек погибли в ДТП
Пять человек стали жертвами столкновения двух машин в Усольском районе Иркутской области, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 28.08.2025
происшествия
усольский район (пермский край)
иркутская область
усолье-сибирское
toyota corolla
ИРКУТСК, 28 авг — РИА Новости. Пять человек стали жертвами столкновения двух машин в Усольском районе Иркутской области, сообщил региональный главк МВД. Авария произошла на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". "Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Eclipse. В результате лобового столкновения на месте аварии погибли водитель и три пассажира седана. В медучреждении города Усолье-Сибирское скончался водитель второй иномарки", — говорится в релизе. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия.
усольский район (пермский край)
иркутская область
усолье-сибирское
происшествия, усольский район (пермский край), иркутская область, усолье-сибирское
Происшествия, Усольский район (Пермский край), Иркутская область, Усолье-Сибирское, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
В Приангарье пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками в Приангарье

ИРКУТСК, 28 авг — РИА Новости. Пять человек стали жертвами столкновения двух машин в Усольском районе Иркутской области, сообщил региональный главк МВД.
Авария произошла на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
© ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38/TelegramДТП на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Усольском районе Иркутской области
ДТП на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Усольском районе Иркутской области
"Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Eclipse. В результате лобового столкновения на месте аварии погибли водитель и три пассажира седана. В медучреждении города Усолье-Сибирское скончался водитель второй иномарки", — говорится в релизе.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия.
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение после ДТП
27 августа, 20:14
 
