В Приангарье пять человек погибли в ДТП
В Приангарье пять человек погибли в ДТП
Пять человек стали жертвами столкновения двух машин в Усольском районе Иркутской области, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 28.08.2025
ИРКУТСК, 28 авг — РИА Новости. Пять человек стали жертвами столкновения двух машин в Усольском районе Иркутской области, сообщил региональный главк МВД. Авария произошла на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". "Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Eclipse. В результате лобового столкновения на месте аварии погибли водитель и три пассажира седана. В медучреждении города Усолье-Сибирское скончался водитель второй иномарки", — говорится в релизе. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия.
Последствия ДТП на трассе Р-255 "Сибирь"
Пять человек погибли на трассе Р-255 "Сибирь" при столкновении двух иномарок, сообщило ГУМВД по Иркутской области.
Авария произошла на 1781-м километре федеральной трассы в Усольском районе.
В Приангарье пять человек погибли в ДТП
