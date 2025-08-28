Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка - РИА Новости, 28.08.2025
16:12 28.08.2025 (обновлено: 16:37 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/chp-2038125436.html
Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка
Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка - РИА Новости, 28.08.2025
Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка
Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка в селе Солгон Ужурского района, где вода подтопила 13 домовладений, на территории... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:12:00+03:00
2025-08-28T16:37:00+03:00
происшествия
ужурский район
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038133337_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_efad78df0eef24f3cefd1cb4f062fa8e.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка в селе Солгон Ужурского района, где вода подтопила 13 домовладений, на территории района введен режим повышенной готовности, сообщило региональное надзорное ведомство. "На территории Ужурского района наблюдались продолжительные и обильные дождевые осадки, которые повлекли за собой резкий подъем грунтовых вод и уровня воды в реку Солгон. В зону подтопления села Солгон попало 13 домовладений, в которых проживают 56 человек, в том числе 17 детей и 8 пенсионеров", - говорится в сообщении. На территории муниципалитета, по данным краевой прокуратуры, введен режим повышенной готовности, на месте работают аварийно-спасательные службы. Ведомство контролирует устранение последствий паводка. Уточняется, что сейчас наблюдается спад уровня воды в реке. По данным краевого главка МЧС, для откачки воды с затопленных территорий в готовности находятся три мотопомпы общей производительностью 75 кубометров в час. Также подготовлен пункт временного размещения на базе общежития вместимостью 15 человек.
https://ria.ru/20250827/indigirka-2037811351.html
ужурский район
красноярский край
происшествия, ужурский район, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ужурский район, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка

В Красноярском крае из-за паводка подтопило 13 домовладений

© Фото : Прокуратура Красноярского кра/TelegramПаводок в селе Солгон Ужурского района
Паводок в селе Солгон Ужурского района - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Прокуратура Красноярского кра/Telegram
Паводок в селе Солгон Ужурского района
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка в селе Солгон Ужурского района, где вода подтопила 13 домовладений, на территории района введен режим повышенной готовности, сообщило региональное надзорное ведомство.
"На территории Ужурского района наблюдались продолжительные и обильные дождевые осадки, которые повлекли за собой резкий подъем грунтовых вод и уровня воды в реку Солгон. В зону подтопления села Солгон попало 13 домовладений, в которых проживают 56 человек, в том числе 17 детей и 8 пенсионеров", - говорится в сообщении.
На территории муниципалитета, по данным краевой прокуратуры, введен режим повышенной готовности, на месте работают аварийно-спасательные службы. Ведомство контролирует устранение последствий паводка. Уточняется, что сейчас наблюдается спад уровня воды в реке.
По данным краевого главка МЧС, для откачки воды с затопленных территорий в готовности находятся три мотопомпы общей производительностью 75 кубометров в час. Также подготовлен пункт временного размещения на базе общежития вместимостью 15 человек.
ПроисшествияУжурский районКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
