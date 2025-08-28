https://ria.ru/20250828/chp-2038125436.html

Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка

КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края контролирует устранение последствий паводка в селе Солгон Ужурского района, где вода подтопила 13 домовладений, на территории района введен режим повышенной готовности, сообщило региональное надзорное ведомство. "На территории Ужурского района наблюдались продолжительные и обильные дождевые осадки, которые повлекли за собой резкий подъем грунтовых вод и уровня воды в реку Солгон. В зону подтопления села Солгон попало 13 домовладений, в которых проживают 56 человек, в том числе 17 детей и 8 пенсионеров", - говорится в сообщении. На территории муниципалитета, по данным краевой прокуратуры, введен режим повышенной готовности, на месте работают аварийно-спасательные службы. Ведомство контролирует устранение последствий паводка. Уточняется, что сейчас наблюдается спад уровня воды в реке. По данным краевого главка МЧС, для откачки воды с затопленных территорий в готовности находятся три мотопомпы общей производительностью 75 кубометров в час. Также подготовлен пункт временного размещения на базе общежития вместимостью 15 человек.

