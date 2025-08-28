Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын посетил базу спецопераций при генштабе КНДР
28.08.2025
Ким Чен Ын посетил базу спецопераций при генштабе КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учебную базу спецопераций при генштабе северокорейской армии и ознакомился с информацией об учениях военнослужащих, сообщает... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учебную базу спецопераций при генштабе северокорейской армии и ознакомился с информацией об учениях военнослужащих, сообщает радиостанция "Голос Кореи". "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 августа посетил учебную базу спецопераций при генштабе Корейской народной армии, в ходе чего осведомился об учениях подразделений снайперов и спецопераций", - сообщает радио.
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, корейская народная армия
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Корейская народная армия
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учебную базу спецопераций при генштабе северокорейской армии и ознакомился с информацией об учениях военнослужащих, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 августа посетил учебную базу спецопераций при генштабе Корейской народной армии, в ходе чего осведомился об учениях подразделений снайперов и спецопераций", - сообщает радио.
Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
22 августа, 04:06
Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
22 августа, 04:06
 
В миреКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнКорейская народная армия
 
 
