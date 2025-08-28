https://ria.ru/20250828/chen-2037985846.html
Ким Чен Ын посетил базу спецопераций при генштабе КНДР
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учебную базу спецопераций при генштабе северокорейской армии и ознакомился с информацией об учениях военнослужащих, сообщает радиостанция "Голос Кореи". "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 августа посетил учебную базу спецопераций при генштабе Корейской народной армии, в ходе чего осведомился об учениях подразделений снайперов и спецопераций", - сообщает радио.
