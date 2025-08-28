https://ria.ru/20250828/chelovek-2038156113.html

В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека

В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 28.08.2025

В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека

Двое мужчин получили ранения в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям в Волоконовском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T17:56:00+03:00

2025-08-28T17:56:00+03:00

2025-08-28T17:56:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям в Волоконовском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе поселка Малиново Волоконовского района движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями ног и рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Ещё один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму от удара дрона по автомобилю в Шебекинском округе на участке автодороги между сёлами Белянка и Сурково", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что медики доставили второго пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины