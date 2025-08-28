https://ria.ru/20250828/chelovek-2038156113.html
В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека
2025-08-28T17:56:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям в Волоконовском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе поселка Малиново Волоконовского района движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями ног и рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Ещё один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму от удара дрона по автомобилю в Шебекинском округе на участке автодороги между сёлами Белянка и Сурково", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что медики доставили второго пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ.
