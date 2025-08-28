https://ria.ru/20250828/chek-2038040707.html

Т-Банк посчитал, как изменится средний чек на школьные товары к 1 сентября

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средний чек на цветы в августе-сентябре вырастет на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на одежду и обувь ― на 9%, говорится в исследовании сервиса моментальных платежей T-Pay и сервиса для оплаты покупок частями "Долями". Как отмечается, траты на цветы перед 1 сентября вырастут: в августе–сентябре 2025 года средний чек составит 2 036 рублей, что на 8% выше прошлогоднего уровня (1 892 рубля). Самым "горячим" днем по объему трат в денежном выражении станет 30 августа, а по количеству покупок — 31 августа. В эти дни спрос вырастет на 64% относительно среднесуточного уровня августа-сентября, но уже после 1 сентября резко пойдет на спад. В категории "Одежда и обувь" средний чек в августе–сентябре 2025 года ожидается на уровне 3 244 рублей, что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении. По прогнозу ETNA, пик покупок в количественном соотношении придется на 30 августа. Так как одежда приобретается круглый год, дополнительный рост спроса перед Днем знаний ограничен и составляет около 4% относительно среднего дня в августе-сентябре. При этом, отмечается в исследовании, на канцтовары семьи тратят сопоставимые суммы с прошлым годом — около 489 рублей за покупку. Пик в денежном выражении прогнозируется на 31 августа, а по количеству оплат — на 2 сентября. В этот период активность резко возрастает: между 30 августа и 5 сентября объем покупок почти удваивается — прирост достигает 96% относительно среднесуточного уровня августа-сентября. Средний чек на книги, по данным T-Pay, в августе–сентябре составит 815 рублей, что на 6% выше, чем годом ранее (767 рублей). Основной всплеск числа покупок прогнозируется на 2 сентября. В пиковые дни, с 30 августа по 3 сентября, объем покупок возрастает более чем в два раза: прирост достигает 101% относительно среднего дня в августе-сентябре. По данным сервиса "Долями", в августе интерес к покупкам с оплатой частями заметно возрастает относительно менее активных летних месяцев. Так, количество таких покупок на обувь увеличивается более чем в два раза (+114%), на цветы — почти на пятую часть (+19%), на одежду — на 10%, на электронику — на 4%. В денежном выражении оборот по обуви в августе выше июньско-июльского почти вдвое (+94%), по одежде — на 16%, по цветам — на 17%, по электронике — на 16%. При этом средний чек остается относительно стабильным: в одежде он прибавил 5%, в электронике — 11%, тогда как в цветах снизился на 2%, а в обуви — на 9%. По данным Т-Банка, также растет спрос на банковские сервисы, позволяющие организовать сбор на школьные нужды. Речь идет о добровольных сборах, которые организовывают активные родители школьников или родительские комитеты. Количество клиентов сервиса сборов Т-Банка с января 2021 по январь 2024 года выросло почти в 12 раз, а за первые семь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го — еще более чем вдвое. За три года общее число специализированных "школьных" сборов увеличилось в шесть раз. Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка и "Долями" в период с 1 января 2024 года по 20 августа 2025 года, а также на расчетах сервиса аналитики и прогнозирования ETNA.

