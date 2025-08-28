https://ria.ru/20250828/bpla-2037995428.html
Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии
Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии - РИА Новости, 28.08.2025
Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии
Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что проходил военную подготовку в Великобритании, где его обучали итальянские и голландские инструктора,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T05:23:00+03:00
2025-08-28T05:23:00+03:00
2025-08-28T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038014735_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6137ab428327027095b18551175388ab.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что проходил военную подготовку в Великобритании, где его обучали итальянские и голландские инструктора, следует из кадров допроса, переданных российскими силовыми структурами в распоряжение РИА Новости. Как сообщалось ранее, под Колодезями в ДНР взяты в плен несколько расчетов ударных FPV-дронов 60-й бригады ВСУ, всего девять человек. В качестве трофеев захвачены более 100 FPV-дронов и иностранное оборудование. "Я ВУС-100 (специальность стрелка) получал в Британии. Да, КМБ (курс молодого бойца), всё... итальянцы были, помню… Еще были голландцы: Кеннет, Кеннет. Голландцы Рик и Скай. Всё, это все, кого я помню", - сказал пленный украинский оператор БПЛА.
https://ria.ru/20250828/plennyy-2037987568.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038014735_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8c672e2fe33fc175334b55ba7da60041.jpg
Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии
Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что проходил военную подготовку в Британии, где его обучали итальянские и голландские инструктора, следует из кадров допроса, переданных российскими силовыми структурами РИА Новости
2025-08-28T05:23
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии
Оператор БПЛА ВСУ проходил подготовку в Британии перед отправкой на фронт