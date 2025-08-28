https://ria.ru/20250828/bpla-2037995428.html

Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии

Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии - РИА Новости, 28.08.2025

Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии

Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что проходил военную подготовку в Великобритании, где его обучали итальянские и голландские инструктора,... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T05:23:00+03:00

2025-08-28T05:23:00+03:00

2025-08-28T09:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038014735_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6137ab428327027095b18551175388ab.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что проходил военную подготовку в Великобритании, где его обучали итальянские и голландские инструктора, следует из кадров допроса, переданных российскими силовыми структурами в распоряжение РИА Новости. Как сообщалось ранее, под Колодезями в ДНР взяты в плен несколько расчетов ударных FPV-дронов 60-й бригады ВСУ, всего девять человек. В качестве трофеев захвачены более 100 FPV-дронов и иностранное оборудование. "Я ВУС-100 (специальность стрелка) получал в Британии. Да, КМБ (курс молодого бойца), всё... итальянцы были, помню… Еще были голландцы: Кеннет, Кеннет. Голландцы Рик и Скай. Всё, это все, кого я помню", - сказал пленный украинский оператор БПЛА.

https://ria.ru/20250828/plennyy-2037987568.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что проходил военную подготовку в Британии, где его обучали итальянские и голландские инструктора, следует из кадров допроса, переданных российскими силовыми структурами РИА Новости 2025-08-28T05:23 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины