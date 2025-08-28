Рейтинг@Mail.ru
Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
28.08.2025
Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии
Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии - РИА Новости, 28.08.2025
Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии
Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что проходил военную подготовку в Великобритании, где его обучали итальянские и голландские инструктора,... РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что проходил военную подготовку в Великобритании, где его обучали итальянские и голландские инструктора, следует из кадров допроса, переданных российскими силовыми структурами в распоряжение РИА Новости. Как сообщалось ранее, под Колодезями в ДНР взяты в плен несколько расчетов ударных FPV-дронов 60-й бригады ВСУ, всего девять человек. В качестве трофеев захвачены более 100 FPV-дронов и иностранное оборудование. "Я ВУС-100 (специальность стрелка) получал в Британии. Да, КМБ (курс молодого бойца), всё... итальянцы были, помню… Еще были голландцы: Кеннет, Кеннет. Голландцы Рик и Скай. Всё, это все, кого я помню", - сказал пленный украинский оператор БПЛА.
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пленный оператор БПЛА ВСУ признался, что проходил подготовку в Британии

Оператор БПЛА ВСУ проходил подготовку в Британии перед отправкой на фронт

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что проходил военную подготовку в Великобритании, где его обучали итальянские и голландские инструктора, следует из кадров допроса, переданных российскими силовыми структурами в распоряжение РИА Новости.
Как сообщалось ранее, под Колодезями в ДНР взяты в плен несколько расчетов ударных FPV-дронов 60-й бригады ВСУ, всего девять человек. В качестве трофеев захвачены более 100 FPV-дронов и иностранное оборудование.
"Я ВУС-100 (специальность стрелка) получал в Британии. Да, КМБ (курс молодого бойца), всё... итальянцы были, помню… Еще были голландцы: Кеннет, Кеннет. Голландцы Рик и Скай. Всё, это все, кого я помню", - сказал пленный украинский оператор БПЛА.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга
Операторы БПЛА ВСУ атаковали отступающих сослуживцев, рассказал пленный
Вчера, 02:21
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
