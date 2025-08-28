https://ria.ru/20250828/boks-2038040841.html
Центр бокса открыли в нижегородском Городце
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Торжественная церемония открытия центра бокса состоялась в Городце, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Спортивный объект является обособленным подразделением физкультурно-оздоровительного комплекса "Александр Невский". "Центр бокса — первый и пока единственный специализированный объект в Нижегородской области по подготовке спортсменов по олимпийскому виду спорта "бокс". Инициатором создания центра бокса в Городце стал чемпион мира, трехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта по боксу Андрей Гоголев", - говорится в сообщении. Строительство спортивного учреждения осуществлялось в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2025–2027 годы. "Центр бокса в Городце — еще одна возможность для вовлечения в спорт и активный образ жизни детей и подростков. Реализуя такие проекты, мы выполняем задачу нашего президента по обеспечению доступности занятий физкультурой и спортом для всех категорий граждан. Пусть новый центр станет стартовой площадкой для будущих олимпийских чемпионов", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. На первом этаже двухэтажного здания общей площадью 987,8 квадратных метров обустроены спортивный зал с рингом 7×7 метров и трибуной, три раздевалки с душевыми и санузлами, сауна, медицинский кабинет и служебные помещения. Здесь предусмотрено безбарьерное пространство для маломобильных граждан. На втором этаже расположены административно-бытовые помещения. Также на территории центра оборудованы два теннисных корта. "Открытие центра бокса — значимое событие не только для Городца и Нижегородской области, но и для всей России. Таких спортивных учреждений в стране немного, и я уверен, что новый центр будет пользоваться большой популярностью, особенно с учетом того, что наш регион славится своими чемпионами и в этом виде спорта. Важно, что центр бокса создан в непосредственной близости от физкультурно-оздоровительного комплекса "Александр Невский", что дает возможность спортсменам совмещать разные виды физической активности", — отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. В рамках церемонии открытия состоялись поединки между спортсменами Нижегородской и Московской областей. "Основная задача Федерации бокса — вырастить здоровое, сильное поколение с правильными взглядами на патриотизм. И я благодарю руководство региона за оказанное содействие в реализации проекта по созданию центра бокса", — приводятся в сообщении слова генерального секретаря Федерации бокса России Александра Беспутина.
