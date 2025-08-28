Рейтинг@Mail.ru
ЦБ отметил рост числа оплат по биометрии во II квартале - РИА Новости, 28.08.2025
15:19 28.08.2025
ЦБ отметил рост числа оплат по биометрии во II квартале
ЦБ отметил рост числа оплат по биометрии во II квартале - РИА Новости, 28.08.2025
ЦБ отметил рост числа оплат по биометрии во II квартале
Россияне воспользовались биоэквайрингом во втором квартале около 60 миллионов раз, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Банк... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T15:19:00+03:00
2025-08-28T15:19:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
общество
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне воспользовались биоэквайрингом во втором квартале около 60 миллионов раз, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Банк России. "Люди все чаще используют биометрию и QR-коды для оплаты повседневных покупок. Количество таких операций с начала года существенно увеличилось", - сообщается в Telegram-канале регулятора. "Всего во втором квартале биоэквайрингом воспользовались около 60 миллионов раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 миллиардов рублей. Количество платежей стало в 1,5 раза больше, чем в первом квартале, и в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает ЦБ. Согласно данным регулятора, средний чек операции через биоэквайринг составил 770 рублей в апреле-июне против 774 рублей за первый квартал этого года. Также сообщается, что россияне применили QR-коды с апреля по июнь почти 990 миллионов раз для оплаты покупок на сумму более 1,3 триллиона рублей. Эти показатели превышают аналогичные за первый квартал на 25% по количеству и на 16% по сумме.
центральный банк рф (цб рф), общество
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
ЦБ отметил рост числа оплат по биометрии во II квартале

ЦБ: россияне во втором квартале в 11 раз чаще пользовались оплатой по биометрии

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне воспользовались биоэквайрингом во втором квартале около 60 миллионов раз, что в 11 раз больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Банк России.
"Люди все чаще используют биометрию и QR-коды для оплаты повседневных покупок. Количество таких операций с начала года существенно увеличилось", - сообщается в Telegram-канале регулятора.
"Всего во втором квартале биоэквайрингом воспользовались около 60 миллионов раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 миллиардов рублей. Количество платежей стало в 1,5 раза больше, чем в первом квартале, и в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает ЦБ.
Согласно данным регулятора, средний чек операции через биоэквайринг составил 770 рублей в апреле-июне против 774 рублей за первый квартал этого года.
Также сообщается, что россияне применили QR-коды с апреля по июнь почти 990 миллионов раз для оплаты покупок на сумму более 1,3 триллиона рублей. Эти показатели превышают аналогичные за первый квартал на 25% по количеству и на 16% по сумме.
