Пара бинтуронгов поселилась в вотчине Деда Мороза

В вотчине Деда Мороза поселилась пара бинтуронгов Тима и Тома, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В вотчине Деда Мороза поселилась пара бинтуронгов Тима и Тома, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. "Этих необычных животных, еще называемых <...> кошачий медведь, зовут Тима (самец) и Тома (самка). Молодая пара, сейчас по два года, приехала в зоосад из Ростовской области и уже активно осваивается в просторном вольере. <...> В нем созданы условия, напоминающие их естественную среду обитания: есть высокие деревья, по которым новоселы могут залезать повыше и наблюдать за окружающим миром с высоты", — говорится в публикации. Бинтуронги — млекопитающие семейства виверровых. Это ночные жители, большую часть времени проводящие на деревьях. Бинтуронги предпочитают тропические леса, раскинувшиеся от Индии до Индонезии. Характерная особенность битуронгов — цепкий хвост, который функционирует как пятая конечность и помогает уверенно передвигаться по веткам. Основа их рациона — фрукты, которые они собирают на деревьях, а также насекомые, небольшие птицы и даже рыба.
