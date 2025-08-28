https://ria.ru/20250828/binturogi-2038038365.html

Пара бинтуронгов поселилась в вотчине Деда Мороза

Пара бинтуронгов поселилась в вотчине Деда Мороза

Пара бинтуронгов поселилась в вотчине Деда Мороза

28.08.2025

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В вотчине Деда Мороза поселилась пара бинтуронгов Тима и Тома, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. "Этих необычных животных, еще называемых <...> кошачий медведь, зовут Тима (самец) и Тома (самка). Молодая пара, сейчас по два года, приехала в зоосад из Ростовской области и уже активно осваивается в просторном вольере. <...> В нем созданы условия, напоминающие их естественную среду обитания: есть высокие деревья, по которым новоселы могут залезать повыше и наблюдать за окружающим миром с высоты", — говорится в публикации. Бинтуронги — млекопитающие семейства виверровых. Это ночные жители, большую часть времени проводящие на деревьях. Бинтуронги предпочитают тропические леса, раскинувшиеся от Индии до Индонезии. Характерная особенность битуронгов — цепкий хвост, который функционирует как пятая конечность и помогает уверенно передвигаться по веткам. Основа их рациона — фрукты, которые они собирают на деревьях, а также насекомые, небольшие птицы и даже рыба.

