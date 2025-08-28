Рейтинг@Mail.ru
11:17 28.08.2025 (обновлено: 18:27 28.08.2025)
Пара бинтуронгов поселилась в вотчине Деда Мороза
Пара бинтуронгов поселилась в вотчине Деда Мороза
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В вотчине Деда Мороза поселилась пара бинтуронгов Тима и Тома, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. "Этих необычных животных, еще называемых &lt;...&gt; кошачий медведь, зовут Тима (самец) и Тома (самка). Молодая пара, сейчас по два года, приехала в зоосад из Ростовской области и уже активно осваивается в просторном вольере. &lt;...&gt; В нем созданы условия, напоминающие их естественную среду обитания: есть высокие деревья, по которым новоселы могут залезать повыше и наблюдать за окружающим миром с высоты", — говорится в публикации. Бинтуронги — млекопитающие семейства виверровых. Это ночные жители, большую часть времени проводящие на деревьях. Бинтуронги предпочитают тропические леса, раскинувшиеся от Индии до Индонезии. Характерная особенность битуронгов — цепкий хвост, который функционирует как пятая конечность и помогает уверенно передвигаться по веткам. Основа их рациона — фрукты, которые они собирают на деревьях, а также насекомые, небольшие птицы и даже рыба.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В вотчине Деда Мороза поселилась пара бинтуронгов Тима и Тома, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге.
"Этих необычных животных, еще называемых <...> кошачий медведь, зовут Тима (самец) и Тома (самка). Молодая пара, сейчас по два года, приехала в зоосад из Ростовской области и уже активно осваивается в просторном вольере. <...> В нем созданы условия, напоминающие их естественную среду обитания: есть высокие деревья, по которым новоселы могут залезать повыше и наблюдать за окружающим миром с высоты", — говорится в публикации.
Два северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка
10 июля, 11:29
Бинтуронги — млекопитающие семейства виверровых. Это ночные жители, большую часть времени проводящие на деревьях. Бинтуронги предпочитают тропические леса, раскинувшиеся от Индии до Индонезии.
Характерная особенность битуронгов — цепкий хвост, который функционирует как пятая конечность и помогает уверенно передвигаться по веткам. Основа их рациона — фрукты, которые они собирают на деревьях, а также насекомые, небольшие птицы и даже рыба.
Ягненок породы бордер-лейстер - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В вотчине Деда Мороза родился ягненок породы бордер-лейстер
1 апреля, 10:55
 
