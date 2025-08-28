Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 28.08.2025 (обновлено: 08:14 28.08.2025)
ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 августа до 7:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелось техническое строение локомотивного депо в Петровом Вале. Пожар потушили. Движение поездов через станцию приостанавливали, сейчас его возобновили. В селе Маньково-Калитвенское в Ростовской области фрагменты дрона упали на крышу дома и повредили электропроводку. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, спасатели эвакуировали жителей этого и 50 соседних частных домов. Ожидается прибытие саперов.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 августа до 7:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вертолет Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ
Вчера, 05:05
Российские бойцы сбили:
  • 22 дрона — над акваторией Черного моря;
  • по 21 — в Ростовской и Самарской областях;
  • 18 — в Краснодарском крае;
  • 11 — над Крымом;
  • по три — в Воронежской и Саратовской областях;
  • два — в Волгоградской области;
  • один — над акваторией Азовского моря.
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелось техническое строение локомотивного депо в Петровом Вале. Пожар потушили. Движение поездов через станцию приостанавливали, сейчас его возобновили.
В селе Маньково-Калитвенское в Ростовской области фрагменты дрона упали на крышу дома и повредили электропроводку. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, спасатели эвакуировали жителей этого и 50 соседних частных домов. Ожидается прибытие саперов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
