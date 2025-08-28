https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2038003183.html

ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 августа до 7:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелось техническое строение локомотивного депо в Петровом Вале. Пожар потушили. Движение поездов через станцию приостанавливали, сейчас его возобновили. В селе Маньково-Калитвенское в Ростовской области фрагменты дрона упали на крышу дома и повредили электропроводку. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, спасатели эвакуировали жителей этого и 50 соседних частных домов. Ожидается прибытие саперов.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

