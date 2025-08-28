https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2038003183.html
ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2025
ПВО сбила за ночь 102 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T07:28:00+03:00
2025-08-28T07:28:00+03:00
2025-08-28T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
азовское море
волгоградская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 августа до 7:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелось техническое строение локомотивного депо в Петровом Вале. Пожар потушили. Движение поездов через станцию приостанавливали, сейчас его возобновили. В селе Маньково-Калитвенское в Ростовской области фрагменты дрона упали на крышу дома и повредили электропроводку. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, спасатели эвакуировали жителей этого и 50 соседних частных домов. Ожидается прибытие саперов.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037994615.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
волгоградская область
черное море
россия
воронежская область
саратовская область
ростовская область
самарская область
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d5b78090396cf3202bcea9f9badcb53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, волгоградская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия, воронежская область, саратовская область, ростовская область, самарская область, республика крым, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Волгоградская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Воронежская область, Саратовская область, Ростовская область, Самарская область, Республика Крым, Краснодарский край