https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2038002763.html
ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2025
ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T07:14:00+03:00
2025-08-28T07:14:00+03:00
2025-08-28T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
самарская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в четверг."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 августа т.г. до 7.00 мск 28 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА – над территорией Республики Крым, по три БПЛА – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250828/dvizhenie-2038000282.html
россия
черное море
самарская область
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, черное море, самарская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Самарская область, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 102 украинских беспилотника