07:14 28.08.2025 (обновлено: 07:16 28.08.2025)
ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в четверг."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 августа т.г. до 7.00 мск 28 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА – над территорией Республики Крым, по три БПЛА – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 августа т.г. до 7.00 мск 28 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА – над территорией Республики Крым, по три БПЛА – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Волгоградской области после падения БПЛА приостановили движение поездов
