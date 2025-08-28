https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2038002763.html

ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника - РИА Новости, 28.08.2025

ПВО ночью уничтожила 102 украинских беспилотника

Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T07:14:00+03:00

2025-08-28T07:14:00+03:00

2025-08-28T07:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

черное море

самарская область

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в четверг."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 августа т.г. до 7.00 мск 28 августа т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА – над территорией Республики Крым, по три БПЛА – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250828/dvizhenie-2038000282.html

россия

черное море

самарская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, черное море, самарская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)