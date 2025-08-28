Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 28.08.2025 (обновлено: 06:21 28.08.2025)
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 28.08.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области, из-за падения обломков БПЛА эвакуировали 89 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора... РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области, из-за падения обломков БПЛА эвакуировали 89 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Ночью наши силы ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области, уничтожив БПЛА в Каменском, Миллеровском и Чертковском районе", — написал он.Слюсарь уточнил, что в селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома, повредив электропроводку. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жильцов 51 частного домов — всего 89 человек, в том числе детей.Основная часть эвакуированных временно разместилась у родных и близких, 12 человек, в том числе два ребенка, — в пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры. Место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперов.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ростовская область
чертковский район
ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области, из-за падения обломков БПЛА эвакуировали 89 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Ночью наши силы ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области, уничтожив БПЛА в Каменском, Миллеровском и Чертковском районе", — написал он.
Слюсарь уточнил, что в селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома, повредив электропроводку. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жильцов 51 частного домов — всего 89 человек, в том числе детей.
Основная часть эвакуированных временно разместилась у родных и близких, 12 человек, в том числе два ребенка, — в пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры.
Место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьЧертковский районЮрий Слюсарь
 
 
