В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области, из-за падения обломков БПЛА эвакуировали 89 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области, из-за падения обломков БПЛА эвакуировали 89 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Ночью наши силы ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области, уничтожив БПЛА в Каменском, Миллеровском и Чертковском районе", — написал он.Слюсарь уточнил, что в селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома, повредив электропроводку. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жильцов 51 частного домов — всего 89 человек, в том числе детей.Основная часть эвакуированных временно разместилась у родных и близких, 12 человек, в том числе два ребенка, — в пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры. Место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперов.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

