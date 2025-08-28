https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2037991886.html
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелось здание депо
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелось здание депо
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале Волгоградской области, пожар потушен, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
