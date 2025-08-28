Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелось здание депо - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 28.08.2025 (обновлено: 03:59 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2037991886.html
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелось здание депо
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелось здание депо - РИА Новости, 28.08.2025
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелось здание депо
Техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале Волгоградской области, пожар потушен, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T03:51:00+03:00
2025-08-28T03:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале Волгоградской области, пожар потушен, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
https://ria.ru/20250828/opasnost-2037983259.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Россия
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелось здание депо

Бочаров: в Волгоградской области после атаки БПЛА загорелось здание депо

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале Волгоградской области, пожар потушен, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.
Города России. Ставрополь - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
Вчера, 00:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала