Рейтинг@Mail.ru
После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2037982737.html
После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина
После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина - РИА Новости, 28.08.2025
После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина
Женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T00:14:00+03:00
2025-08-28T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 27 августа по состоянию на 23.45 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1960 года рождения", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20250827/pvo-2037980422.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, макеевка, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика
После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина

В результате вечерней атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 27 августа по состоянию на 23.45 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1960 года рождения", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Над морем вблизи Севастополя сбили три воздушных цели
Вчера, 23:25
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала