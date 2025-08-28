https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2037982737.html

После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина

После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина - РИА Новости, 28.08.2025

После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина

Женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T00:14:00+03:00

2025-08-28T00:14:00+03:00

2025-08-28T00:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

украина

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 27 августа по состоянию на 23.45 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1960 года рождения", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20250827/pvo-2037980422.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, макеевка, украина, донецкая народная республика