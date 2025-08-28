https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2037982737.html
После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина
После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина - РИА Новости, 28.08.2025
После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина
Женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T00:14:00+03:00
2025-08-28T00:14:00+03:00
2025-08-28T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 27 августа по состоянию на 23.45 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1960 года рождения", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20250827/pvo-2037980422.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика
После атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина
В результате вечерней атаки БПЛА в Макеевке пострадала женщина