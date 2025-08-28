Говорить о межнациональном согласии на Балканах пока рано, заявил посол

https://ria.ru/20250828/balkany-2038000411.html

Говорить о межнациональном согласии на Балканах пока рано, взаимные вражда и ненависть еще ощущаются, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр... РИА Новости, 28.08.2025

БЕЛГРАД, 28 авг - РИА Новости. Говорить о межнациональном согласии на Балканах пока рано, взаимные вражда и ненависть еще ощущаются, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Все-таки война (в Боснии) была недавно. Не совсем прямо вот только что, но могу сказать, что еще нельзя говорить о перемирии. Вот эти вражда, национальные противоречия, ненависть сейчас еще ощущаются. Еще не настал тот этап, когда действительно можно говорить о каком-то межнациональном согласии и мире. Абсолютно рано об этом говорить. И в целом на Балканах об этом, к сожалению огромном, говорить рано", - заявил Боцан-Харченко.

