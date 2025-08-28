Рейтинг@Mail.ru
ФСБ сорвала атаку чешских дронов на ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 28.08.2025
ФСБ сорвала атаку чешских дронов на ДНР
ФСБ сорвала массированную атаку чешскими беспилотниками на мирные города ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. ФСБ сорвала массированную атаку чешскими беспилотниками на мирные города ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. В ведомстве сообщили, что украинские военные в среду предприняли попытку атаки украино-чешскими дронами по мирным кварталам и объектам энергетики Макеевки и Докучаевска в ДНР. "За прошедшие сутки система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального УФСБ, сорвала массированную атаку вражеских беспилотников, которые пытались атаковать мирные города республики - Макеевку и Докучаевск", - говорится в сообщении. Отмечается, что при атаке на города республики враг применил тактику комбинированных налетов для отвлечения систем ПВО и РЭБ, а затем применил чешские "FP-1", вооруженные осколочно-фугасной боевой частью "ОФБ-60-ЯУ" с общей массой взрывчатого вещества более 60 килограммов и поражающими элементами. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили дроны и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуре. Украинские боевики начали активно применять новые образцы ударных беспилотников чешского производства "FP-1", являющиеся дешёвым аналогом британской ракеты "Storm Shadow" и французской "SCALP" и способные доставлять боевой заряд весом до 120 килограммов на расстояние более 1 600 километров.
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. ФСБ сорвала массированную атаку чешскими беспилотниками на мирные города ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
В ведомстве сообщили, что украинские военные в среду предприняли попытку атаки украино-чешскими дронами по мирным кварталам и объектам энергетики Макеевки и Докучаевска в ДНР.
"За прошедшие сутки система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального УФСБ, сорвала массированную атаку вражеских беспилотников, которые пытались атаковать мирные города республики - Макеевку и Докучаевск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при атаке на города республики враг применил тактику комбинированных налетов для отвлечения систем ПВО и РЭБ, а затем применил чешские "FP-1", вооруженные осколочно-фугасной боевой частью "ОФБ-60-ЯУ" с общей массой взрывчатого вещества более 60 килограммов и поражающими элементами.
Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили дроны и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуре.
Украинские боевики начали активно применять новые образцы ударных беспилотников чешского производства "FP-1", являющиеся дешёвым аналогом британской ракеты "Storm Shadow" и французской "SCALP" и способные доставлять боевой заряд весом до 120 килограммов на расстояние более 1 600 километров.
