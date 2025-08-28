https://ria.ru/20250828/ataka-2038019921.html

В Брянской области при атаке беспилотников пострадал человек

В Брянской области при атаке беспилотников пострадал человек - РИА Новости, 28.08.2025

В Брянской области при атаке беспилотников пострадал человек

Водитель автомобиля для пассажирских перевозок получил ранение в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дронов ВСУ, пассажиров в транспорте не было,... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Водитель автомобиля для пассажирских перевозок получил ранение в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дронов ВСУ, пассажиров в транспорте не было, мужчине оказали медпомощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами автомобиль для пассажирских перевозок АТП Климовского района в селе Чуровичи. В результате действий киевского режима, к сожалению, легкое ранение получил водитель автотранспорта. Пассажиров в автотранспорте не было. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

