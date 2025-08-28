https://ria.ru/20250828/artilleristy-2038020397.html
ВС России уничтожили украинский миномет в районе Звановки в ДНР
ВС России уничтожили украинский миномет в районе Звановки в ДНР
Артиллеристы "Южной" группировки российских войск уничтожили миномет и укрытие личного состава ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки российских войск уничтожили миномет и укрытие личного состава ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Звановка операторами БПЛА было обнаружено укрытие живой силы противника, вблизи которого располагался миномет. Точными ударами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" миномет с живой силой противника был уничтожен", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что бойцы "Южной" группировки войск продолжают наносить поражение на переднем крае, уничтожая огневые средства и живую силу, чем создают все более сложные условия для передовых подразделений противника.
донецкая народная республика
