Пашинян потребовал ухода католикоса всех армян
15:29 28.08.2025
Пашинян потребовал ухода католикоса всех армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что продолжает требовать ухода католикоса всех армян Гарегина II, его позиция в этом вопросе не изменилась.
ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что продолжает требовать ухода католикоса всех армян Гарегина II, его позиция в этом вопросе не изменилась. В июле Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине, где расположен духовный центр Армянской апостольской церкви, акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. До этого он в течение почти двух месяцев требовал ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия. "Моя позиция в этом вопросе не изменилась и не могла измениться", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос, почему в последнее время он не касается темы, связанной с требованием отставки Гарегина II. По его словам, он должен покинуть патриаршую резиденцию, чтобы обещанное им собрание в Эчмиадзине не стало неизбежной реальностью. "Да, у меня были и есть определенные планы", - подчеркнул Пашинян, в очередной раз повторив, что намерен возглавить движение против католикоса. При этом он заверил, что к насилию в этом противостоянии он прибегать не будет. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская
Пашинян потребовал ухода католикоса всех армян

Пашинян намерен возглавить движение против католикоса Гарегина II

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что продолжает требовать ухода католикоса всех армян Гарегина II, его позиция в этом вопросе не изменилась.
В июле Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине, где расположен духовный центр Армянской апостольской церкви, акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. До этого он в течение почти двух месяцев требовал ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия.
"Моя позиция в этом вопросе не изменилась и не могла измениться", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос, почему в последнее время он не касается темы, связанной с требованием отставки Гарегина II.
По его словам, он должен покинуть патриаршую резиденцию, чтобы обещанное им собрание в Эчмиадзине не стало неизбежной реальностью. "Да, у меня были и есть определенные планы", - подчеркнул Пашинян, в очередной раз повторив, что намерен возглавить движение против католикоса. При этом он заверил, что к насилию в этом противостоянии он прибегать не будет.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская
