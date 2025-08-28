https://ria.ru/20250828/arion-2037920825.html

"Чревато неприятной болезнью". Чем так опасны испанские слизни

"Чревато неприятной болезнью". Чем так опасны испанские слизни - РИА Новости, 28.08.2025

"Чревато неприятной болезнью". Чем так опасны испанские слизни

Они появляются в российских городах каждое лето, шокируя своими размерами. Рыжие или коричневые испанские слизни выползают на тротуары, парковые дорожки,... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T08:00:00+03:00

2025-08-28T08:00:00+03:00

2025-08-28T08:03:00+03:00

наука

биология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153219/67/1532196732_0:0:3488:1962_1920x0_80_0_0_07ca8363e4bbe21194c534e5a20d7afe.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Они появляются в российских городах каждое лето, шокируя своими размерами. Рыжие или коричневые испанские слизни выползают на тротуары, парковые дорожки, детские площадки, попадают под ноги и под колеса. По словам специалистов, такое нашествие не только неэстетично, но и потенциально опасно как для экологии, так и для здоровья человека. Откуда взялся инвазивный вид и как с ним бороться — в материале РИА Новости."Стал постоянным обитателем"Оранжевые пришельцы, пугающие горожан, относятся к видам Arion lusitanicus или A. vulgaris. Длина может превышать десять сантиметров. Несмотря на название, испанский слизень пришел к нам из Португалии. Именно в этой стране вид обитал до первой половины XX века, а затем начал расселяться по территории Европы, рассказывает зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов."В Москве и области он появляется регулярно в последние несколько лет (с 2009-го) и уже стал постоянным обитателем. Расселение, скорее всего, происходило вместе с посадочным материалом: кустами, рулонным газоном, который часто привозят из более южных регионов", — говорит ученый.Экспансия в России началась с Московской области, а затем распространилась на Тверскую и Ленинградскую. Но Центром и Северо-Западом России не ограничилась. Несколько лет назад рыжие слизни появились в Донбассе и Крыму, правда, отмечали исследователи, захватывать новые территории в степной зоне им сложно — климат неподходящий.Точно не известно, насколько сильно выросла популяция за последние годы, — научных данных на этот счет нет. По субъективным оценкам, моллюски размножаются быстро. Причина в том, что у представителей этого вида практически нет естественных врагов. Кроме того, слизни — гермафродиты, и за одну кладку одна особь может произвести до ста яиц."Лучше не трогать"Для окружающей среды этот завозной вид может представлять опасность, предупреждает Гомыранов."A. vulgaris активно плодятся и способны производить катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды", — говорит он.А вот насчет вреда для человека мнения специалистов разделились. По словам зоолога, слизни для нас не опасны. Так, вопреки распространенным слухам, заразить бычьим цепнем моллюски не могут — инфекция попадает в организм человека только при поедании сырого мяса.Медики, в свою очередь, советуют быть осторожными и не прикасаться к рыжим слизням."Это не ядовитые животные, они не могут укусить или впрыснуть яд. Но на их поверхности в силу особенностей жизненного цикла много различных патогенных микроорганизмов, бактерий, простейших и даже паразитов. Поэтому касание и поглаживание большой улитки без домика может обернуться неприятной болезнью. После контакта с моллюском необходимо тщательно вымыть руки", — советует Владимир Неронов, врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)."Пивные ловушки"Борьба с нашествием испанских слизней — непростая задача, требующая комплексного подхода, отмечает заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ "Экология", статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров."Прежде всего садоводы советуют регулярно осматривать участки и при обнаружении слизней собирать их вручную, — говорит он. — Делать это лучше поздним вечером или ранним утром, когда вредители максимально активны. Собранных слизней уничтожают — например, погружают в раствор соли или в емкость с концентрированным мыльным раствором. Ни в коем случае нельзя брать моллюсков голыми руками: обязательно наденьте резиновые перчатки, чтобы слизь не попала на кожу".Важно лишить слизней убежищ. Эти животные любят прятаться днем во влажных затененных местах — под досками, в грудах опавших листьев, среди сорняков и садового мусора. Чтобы снизить численность нежелательных "квартирантов", нужно навести порядок на участке — удалить бурьян, старые доски, компост и другой хлам.На небольших территориях эффективно применение ловушек."Разложите вечером на земле мокрые тряпки, доски, листья лопуха или половинки грейпфрутов — к утру под ними скопятся слизни, ищущие влагу, и их останется только собрать и уничтожить. Популярны также ловушки с пивом: вкопанные банки, заполненные на дне пивом или сладким компотом, привлекают слизней запахом — моллюски заползают внутрь и тонут. Все эти методы лучше сочетать и повторять регулярно, чтобы не дать популяции восстановиться", — продолжает Петров.По его словам, за рубежом применяют химическое и биологическое "оружие" — специальные препараты-моллюскоциды, которыми посыпают землю на садовых участках, а также паразитическую нематоду Phasmarhabditis hermaphrodita, которая избирательно заражает и убивает слизней. Правда, стоит это недешево.Гомыранов добавляет: "Против испанского слизня эффективны все специализированные средства против моллюсков, но не надо забывать, что они воздействуют и на наши аборигенные виды, что может приводить к нарушению экосистем".Международный опыт показывает, что предотвратить появление и распространение новых инвазивных видов проще и дешевле, чем потом бороться с ними, говорит Петров. Так, в России ученые и экологи призывают усилить мониторинг и создать единую систему реагирования на биологические инвазии. В частности, предлагается учреждать специализированные центры по оценке риска и контролю чужеродных видов, а также ужесточать карантинные меры при ввозе растений и почвы. И рыжие слизни — пусть далеко не самое опасное, зато весьма яркое напоминание о том, что необходимо прилагать усилия для защиты родной природы от незваных гостей.

https://ria.ru/20250622/med-2024166158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биология