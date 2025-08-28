https://ria.ru/20250828/argentina-2037988077.html

СМИ: в Аргентине задержали мужчину, кинувшего камень в Милея

Задержан молодой мужчина, предположительно, кинувший камень в президента Аргентины Хавьера Милея во время предвыборного мероприятия, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 28.08.2025

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 авг - РИА Новости. Задержан молодой мужчина, предположительно, кинувший камень в президента Аргентины Хавьера Милея во время предвыборного мероприятия, сообщил телеканал TN. "Задержан ответственный за то, что бросал камни в президента, ему 22 года", - отмечает СМИ. Изначально полиция задержала двух человек, но один из них был отпущен. В среду президент вместе со своей сестрой Кариной представлял в городе Ломас-де-Самора экономиста и политика Хосе Луиса Эсперта в качестве кандидата от правящей партии на парламентских выборах, которые пройдут осенью. Милей передвигался в кузове машины, приветствуя толпу, когда в его сторону полетел камень. Камень пролетел в сантиметрах от головы президента. Охрана эвакуировала Милея. Представитель главы государства Мануэль Адорни обвинил в произошедшем оппозицию. Провинцию Буэнос-Айрес, один из городов которой посещал президент, возглавляет Аксель Кисильоф, сторонник экс-главы Аргентины Кристины Киршнер.

