14:04 28.08.2025 (обновлено: 16:35 28.08.2025)
Жену пермского правозащитника арестовали по делу о донатах ФБК*
Жену пермского правозащитника арестовали по делу о донатах ФБК*
ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Жену пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирину арестовали до 15 октября по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми."Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября. Статья 282.3 часть 1 УК РФ - финансирование экстремистской деятельности", - рассказали в суде.Представитель суда пояснил, что дело на Ирину Файзулину завели из-за финансирования структур ФБК* (признан в России экстремистским и ликвидирован).Также судебный орган в четверг рассмотрел вопрос о мере пресечения для березниковской активистки Елены Гусевой, задержанной по той же статье. Ее отправили в СИЗО до 20 октября, добавили в райсуде.Ряд местных СМИ указывают, что накануне к Файзулиным в Пермском крае пришли с обыском силовики. У супругов изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.* признан в России экстремистским и ликвидирован
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Жену пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирину арестовали до 15 октября по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
"Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября. Статья 282.3 часть 1 УК РФ - финансирование экстремистской деятельности", - рассказали в суде.
Представитель суда пояснил, что дело на Ирину Файзулину завели из-за финансирования структур ФБК* (признан в России экстремистским и ликвидирован).
Также судебный орган в четверг рассмотрел вопрос о мере пресечения для березниковской активистки Елены Гусевой, задержанной по той же статье. Ее отправили в СИЗО до 20 октября, добавили в райсуде.
Ряд местных СМИ указывают, что накануне к Файзулиным в Пермском крае пришли с обыском силовики. У супругов изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.
* признан в России экстремистским и ликвидирован
Блогера Никиту Ефремова задержали за донаты ФБК*
19 августа, 13:46
 
