Жену пермского правозащитника арестовали по делу о донатах ФБК*

ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Жену пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирину арестовали до 15 октября по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми."Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября. Статья 282.3 часть 1 УК РФ - финансирование экстремистской деятельности", - рассказали в суде.Представитель суда пояснил, что дело на Ирину Файзулину завели из-за финансирования структур ФБК* (признан в России экстремистским и ликвидирован).Также судебный орган в четверг рассмотрел вопрос о мере пресечения для березниковской активистки Елены Гусевой, задержанной по той же статье. Ее отправили в СИЗО до 20 октября, добавили в райсуде.Ряд местных СМИ указывают, что накануне к Файзулиным в Пермском крае пришли с обыском силовики. У супругов изъяли технику и задержали. Позже Артема Файзулина отпустили.* признан в России экстремистским и ликвидирован

