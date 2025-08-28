https://ria.ru/20250828/altay-2038109010.html

Правительство направит средства на социально значимые расходы ЕАО и Алтая

Правительство направит средства на социально значимые расходы ЕАО и Алтая

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Еврейская автономная область и Республика Алтай получат свыше 2,7 миллиарда рублей на софинансирование приоритетных и социально значимых расходов, сообщила пресс-служба кабмина. "На обеспечение сбалансированности бюджетов Республики Алтай и Еврейской автономной области будет выделено более 2,7 миллиарда рублей. Средства пойдут на софинансирование приоритетных и социально значимых расходов регионов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Речь в том числе идет об оплате труда работников бюджетной сферы, социальных выплатах гражданам, обязательном медицинском страховании неработающих граждан и содержании бюджетных учреждений. На заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову взять под личный контроль доведение выделенных средств до исполнителей.

