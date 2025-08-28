https://ria.ru/20250828/agentstvo-2037993381.html
Агентство элитной недвижимости судится с экс-супругой Тимура Родригеза
Агентство элитной недвижимости судится с экс-супругой Тимура Родригеза - РИА Новости, 28.08.2025
Агентство элитной недвижимости судится с экс-супругой Тимура Родригеза
Агентство элитной недвижимости в суде требует с бывшей супруги шоумена Тимура Родригеза Анны Девочкиной вознаграждение за подбор покупателя для ее дома, указано РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T04:25:00+03:00
2025-08-28T04:25:00+03:00
2025-08-28T04:25:00+03:00
шоубиз
жилье
тимур родригез
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Агентство элитной недвижимости в суде требует с бывшей супруги шоумена Тимура Родригеза Анны Девочкиной вознаграждение за подбор покупателя для ее дома, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, истец ООО "Бюро Эстейт" настаивает, что оказал Девочкиной услугу по подбору покупателя ее земельного участка и дома, а также выполнял иные услуги, необходимые для продажи недвижимости, в том числе, показ объектов покупателю и ведение переговоров по условиям сделки. По словам истца, ответчик на сделке "вела себя странно, взаимодействовала только с покупателем и представителем банка, затем сказала, что выйдет ненадолго на улицу и больше в банк не вернулась", а "на телефонные просьбы вернуться и подписать договор на оказание услуг не отвечала". В дальнейшем Девочкина пояснила представителям агентства недвижимости, что договор подписывать не желает. При этом, как сказано в документах, ответчик признала, что работа была проделана и сделка организована, и выразила готовность подписать гарантийное обязательство и выплатить истцу сумму вознаграждения после получения денежных средств на свой расчетный счет. Таким образом, Девочкиной было подписано гарантийное письмо о выплате вознаграждения ООО "Бюро Эстейт", однако денег истец не получил. Помимо вознаграждения, истец также просил взыскать с Девочкиной проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы. В свою очередь, Девочкина заявила встречный иск о признании гарантийного письма недействительным. По её словам, она подписала его "под влиянием угроз со стороны истца". Суд, оценив представленные сторонами доказательства, пришел к выводу об отсутствии договорных отношений между сторонами, а также отсутствии достоверных доказательств оказания услуг истца ответчику. В частности, уточняется, что договор купли-продажи не содержит сведений об участии представителя ООО "Бюро Эстейт" в заключении данной сделки. Таким образом, в удовлетворении данного иска, а также встречного иска Девочкиной судом было отказано. Тем не менее, агентство продолжает судебную тяжбу и уже подало жалобу в Мосгорсуд.
https://ria.ru/20250827/zoteeva-2037774764.html
https://ria.ru/20250827/kadetstvo-2037770703.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, тимур родригез, московский городской суд
Шоубиз, Жилье, Тимур Родригез, Московский городской суд
Агентство элитной недвижимости судится с экс-супругой Тимура Родригеза
Агентство элитной недвижимости судится с экс-супругой Родригеза Девочкиной
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Агентство элитной недвижимости в суде требует с бывшей супруги шоумена Тимура Родригеза Анны Девочкиной вознаграждение за подбор покупателя для ее дома, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, истец ООО "Бюро Эстейт" настаивает, что оказал Девочкиной услугу по подбору покупателя ее земельного участка и дома, а также выполнял иные услуги, необходимые для продажи недвижимости, в том числе, показ объектов покупателю и ведение переговоров по условиям сделки. По словам истца, ответчик на сделке "вела себя странно, взаимодействовала только с покупателем и представителем банка, затем сказала, что выйдет ненадолго на улицу и больше в банк не вернулась", а "на телефонные просьбы вернуться и подписать договор на оказание услуг не отвечала". В дальнейшем Девочкина пояснила представителям агентства недвижимости, что договор подписывать не желает.
При этом, как сказано в документах, ответчик признала, что работа была проделана и сделка организована, и выразила готовность подписать гарантийное обязательство и выплатить истцу сумму вознаграждения после получения денежных средств на свой расчетный счет. Таким образом, Девочкиной было подписано гарантийное письмо о выплате вознаграждения ООО "Бюро Эстейт", однако денег истец не получил. Помимо вознаграждения, истец также просил взыскать с Девочкиной проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы.
В свою очередь, Девочкина заявила встречный иск о признании гарантийного письма недействительным. По её словам, она подписала его "под влиянием угроз со стороны истца".
Суд, оценив представленные сторонами доказательства, пришел к выводу об отсутствии договорных отношений между сторонами, а также отсутствии достоверных доказательств оказания услуг истца ответчику. В частности, уточняется, что договор купли-продажи не содержит сведений об участии представителя ООО "Бюро Эстейт" в заключении данной сделки.
Таким образом, в удовлетворении данного иска, а также встречного иска Девочкиной судом было отказано.
Тем не менее, агентство продолжает судебную тяжбу и уже подало жалобу в Мосгорсуд
.