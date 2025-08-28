https://ria.ru/20250828/agaev-2038183740.html

Экс-директор Театра Сатиры судился из-за авторских вознаграждений

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывший директор Театра сатиры Мамедали Агаев, задержанный в четверг по делу о хищении 20 миллионов бюджетных средств, судился с театром из-за авторских вознаграждений, за незаконное получение которых на него и завели дело, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Агаев ранее подал на театр в суд, в иске он просил признать недействительным прекращение двух договоров от 2021 года, заключенных между ИП на имя Агаева и театром при согласовании с департаментом культуры города Москвы. В заявлении он подчеркнул, что театр "необоснованно отказался от исполнения договора в одностороннем порядке". В иске изложено, что Агаев создал и передал учреждению сценарии театральных проектов и исключительное право на них для использования при создании спектаклей, театр должен был выплачивать 4% от сумм валового сбора от продажи билетов ежемесячно. В иске речь шла о спектаклях "Лес", "Муж и жена снимут комнату", "Ночь ошибок" и "Театральный стриптиз". До 31 июля 2024 года театр исправно выплачивал авторское вознаграждение, однако в октябре 2024 года были получены уведомления, в них театр заявил о прекращении договора в одностороннем порядке, подчеркивается в материалах. Как установил суд, договоры были заключены с Агаевым не как с директором театра и должностным (физическим) лицом, а как с индивидуальным предпринимателем Агаевым, что нарушило согласования департамента культуры. В ходе анализа договоров было выявлено, что ни одно из произведений фактически не было передано театру ни в форме сценария, ни в каком-либо ином виде. Кроме того, истец не представил в суд факты, подтверждающие создание произведений и их передачу театру. Наконец, суд пришел к выводу, что сценарий проекта спектакля не относится к охраняемому результату интеллектуальной деятельности, которому предоставляется правовая охрана, так как директор театрального произведения не является автором произведения. Суд 12 августа отказал Агаеву в удовлетворении исковых требований, заключается в материалах. В четверг же стало известно о возбуждении в отношении Агаева уголовного дела о мошенничестве из-за схемы по хищению денежных средств. По данным МВД, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления. Фабулы иска Агаева и уголовного дела полностью совпадают.

