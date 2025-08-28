https://ria.ru/20250828/agaev-2038183298.html

Экс-директору Театра сатиры грозит до десяти лет тюрьмы

Экс-директору Театра сатиры грозит до десяти лет тюрьмы

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Задержанному экс-директору Московского академического театра сатиры может грозить вплоть до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Черский.В четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк объявила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных средств. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеве. По версии следствия, задержанный экс-директор похитил более 20 миллионов рублей — его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). "Это мошенничество, хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием свыше миллиона рублей. Там статья до десяти лет лишения свободы", — сказал агентству адвокат.

