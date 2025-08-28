Рейтинг@Mail.ru
20:05 28.08.2025 (обновлено: 21:08 28.08.2025)
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Задержанному экс-директору Московского академического театра сатиры может грозить вплоть до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Черский.В четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк объявила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных средств. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеве. По версии следствия, задержанный экс-директор похитил более 20 миллионов рублей — его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). "Это мошенничество, хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием свыше миллиона рублей. Там статья до десяти лет лишения свободы", — сказал агентству адвокат.
происшествия, россия, ирина волк
Происшествия, Россия, Ирина Волк
Экс-директору Театра сатиры грозит до десяти лет тюрьмы

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Задержанному экс-директору Московского академического театра сатиры может грозить вплоть до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Черский.
В четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк объявила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных средств. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеве. По версии следствия, задержанный экс-директор похитил более 20 миллионов рублей — его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение").
"Это мошенничество, хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием свыше миллиона рублей. Там статья до десяти лет лишения свободы", — сказал агентству адвокат.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Иркутской области расследуют дело о хищении 65 миллионов рублей
Вчера, 08:25
 
ПроисшествияРоссияИрина Волк
 
 
