Задержанным по делу о хищении оказался экс-директор Театра Сатиры
18:04 28.08.2025 (обновлено: 18:20 28.08.2025)
Задержанным по делу о хищении оказался экс-директор Театра Сатиры
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанным по делу о хищении бюджетных средств является экс-директор Московского академического театра сатиры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве."Задержанным по уголовному делу о хищении средств из государственного бюджета является экс-директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев", - сказал собеседник агентства.По данным МВД, злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления.
Мамедали Агаев
Мамедали Агаев. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанным по делу о хищении бюджетных средств является экс-директор Московского академического театра сатиры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве.
"Задержанным по уголовному делу о хищении средств из государственного бюджета является экс-директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев", - сказал собеседник агентства.
По данным МВД, злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления.
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Гендиректор МХАТ задолжал по кредитам более 17 миллиардов рублей
10 июля, 03:56
 
Москва Происшествия Ирина Волк Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
