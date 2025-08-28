https://ria.ru/20250828/agaev-2038157783.html
Задержанным по делу о хищении оказался экс-директор Театра Сатиры
Задержанным по делу о хищении оказался экс-директор Театра Сатиры - РИА Новости, 28.08.2025
Задержанным по делу о хищении оказался экс-директор Театра Сатиры
Задержанным по делу о хищении бюджетных средств является экс-директор Московского академического театра сатиры, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T18:04:00+03:00
2025-08-28T18:04:00+03:00
2025-08-28T18:20:00+03:00
москва
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766180870_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_30aa619387b558fe1a6db4e247aa7ccc.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанным по делу о хищении бюджетных средств является экс-директор Московского академического театра сатиры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве."Задержанным по уголовному делу о хищении средств из государственного бюджета является экс-директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев", - сказал собеседник агентства.По данным МВД, злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления.
https://ria.ru/20250710/mkhat-2028258843.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766180870_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_359041e059124d64823c02825ff10bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Задержанным по делу о хищении оказался экс-директор Театра Сатиры
Задержанным по делу о хищении оказался экс-руководитель Театра Сатиры Агаев