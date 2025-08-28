https://ria.ru/20250828/agaev-2038157783.html

Задержанным по делу о хищении оказался экс-директор Театра Сатиры

Задержанным по делу о хищении оказался экс-директор Театра Сатиры - РИА Новости, 28.08.2025

Задержанным по делу о хищении оказался экс-директор Театра Сатиры

Задержанным по делу о хищении бюджетных средств является экс-директор Московского академического театра сатиры, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T18:04:00+03:00

2025-08-28T18:04:00+03:00

2025-08-28T18:20:00+03:00

москва

происшествия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766180870_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_30aa619387b558fe1a6db4e247aa7ccc.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Задержанным по делу о хищении бюджетных средств является экс-директор Московского академического театра сатиры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве."Задержанным по уголовному делу о хищении средств из государственного бюджета является экс-директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев", - сказал собеседник агентства.По данным МВД, злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырех процентов от кассовых сборов каждого публичного представления.

https://ria.ru/20250710/mkhat-2028258843.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)