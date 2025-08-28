https://ria.ru/20250828/aeroport-2038210803.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.08.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T23:18:00+03:00

2025-08-28T23:18:00+03:00

2025-08-28T23:18:00+03:00

калуга

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40528/85/405288584_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_4ce85f8f8678d4043a99e11f799ebf8a.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуги. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250828/aeroport-2038017223.html

калуга

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность