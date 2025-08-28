Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.08.2025
23:18 28.08.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуги. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Калуги. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
