В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуги. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
