Аэропорт Сочи стабилизирует расписание после снятия ограничений
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи и авиакомпании стабилизируют расписание полетов после снятия ограничений на прием и выпуск воздушных судов минувшей ночью, ограничения вводились для безопасности полетов, сообщили в сочинской авиагавани. "Ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) для обеспечения безопасности полетов. В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС с учетом вынужденных изменений", - говорится в сообщении. В аэропорту Сочи обратили внимание, что в течение ближайших двух суток возможны переносы, отмены и объединения рейсов. По информации онлайн-табло сочинской авиагавани, задержаны восемь рейсов на вылет и семь - на прилёт. Для пассажиров задержанных рейсов в аэропортах региона, в том числе в Сочи, транспортные прокуроры организовали мобильные приемные для контроля соблюдения прав пассажиров, сообщили в южной транспортной прокуратуре.
