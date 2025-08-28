Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Сочи стабилизирует расписание после снятия ограничений - РИА Новости, 28.08.2025
09:37 28.08.2025
Аэропорт Сочи стабилизирует расписание после снятия ограничений
Аэропорт Сочи стабилизирует расписание после снятия ограничений - РИА Новости, 28.08.2025
Аэропорт Сочи стабилизирует расписание после снятия ограничений
Аэропорт Сочи и авиакомпании стабилизируют расписание полетов после снятия ограничений на прием и выпуск воздушных судов минувшей ночью, ограничения вводились... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:37:00+03:00
2025-08-28T09:37:00+03:00
сочи
происшествия
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи и авиакомпании стабилизируют расписание полетов после снятия ограничений на прием и выпуск воздушных судов минувшей ночью, ограничения вводились для безопасности полетов, сообщили в сочинской авиагавани. "Ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) для обеспечения безопасности полетов. В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС с учетом вынужденных изменений", - говорится в сообщении. В аэропорту Сочи обратили внимание, что в течение ближайших двух суток возможны переносы, отмены и объединения рейсов. По информации онлайн-табло сочинской авиагавани, задержаны восемь рейсов на вылет и семь - на прилёт. Для пассажиров задержанных рейсов в аэропортах региона, в том числе в Сочи, транспортные прокуроры организовали мобильные приемные для контроля соблюдения прав пассажиров, сообщили в южной транспортной прокуратуре.
сочи
сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
Аэропорт Сочи стабилизирует расписание после снятия ограничений

Аэропорт Сочи и авиакомпании стабилизируют расписание после снятия ограничений

СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи и авиакомпании стабилизируют расписание полетов после снятия ограничений на прием и выпуск воздушных судов минувшей ночью, ограничения вводились для безопасности полетов, сообщили в сочинской авиагавани.
"Ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) для обеспечения безопасности полетов. В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС с учетом вынужденных изменений", - говорится в сообщении.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения на полеты
Вчера, 06:54
В аэропорту Сочи обратили внимание, что в течение ближайших двух суток возможны переносы, отмены и объединения рейсов.
По информации онлайн-табло сочинской авиагавани, задержаны восемь рейсов на вылет и семь - на прилёт.
Для пассажиров задержанных рейсов в аэропортах региона, в том числе в Сочи, транспортные прокуроры организовали мобильные приемные для контроля соблюдения прав пассажиров, сообщили в южной транспортной прокуратуре.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты
Вчера, 06:06
 
