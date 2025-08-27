https://ria.ru/20250827/zelenskiy-2037883066.html

"Положение плачевно". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

"Положение плачевно". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 27.08.2025

"Положение плачевно". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

Прошедшие в августе саммиты по конфликту на Украине показали тяжелое положение Владимира Зеленского, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T14:39:00+03:00

2025-08-27T14:39:00+03:00

2025-08-27T18:44:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

дональд трамп

нато

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_05f8eb368e6f474bf177d0109ede7676.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Прошедшие в августе саммиты по конфликту на Украине показали тяжелое положение Владимира Зеленского, пишет Responsible Statecraft."На прошлой неделе Зеленский покинул Вашингтон без хороших вариантов, два саммита показали, насколько плачевно его положение", — говорится в материале.По мнению обозревателя, прошедшие встречи в этом месяце закончились удручающе для Украины: президент США Дональд Трамп после них заявил, что страна не будет членом НАТО и ей придется пойти на уступки, не упомянув никакие четкие американские гарантии безопасности для Киева.Переговоры по урегулированию на УкраинеНа Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

https://ria.ru/20250827/tramp-2037825110.html

https://ria.ru/20250827/tramp-2037794848.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, владимир путин