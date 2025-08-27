"Положение плачевно". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
RS: прошедшие саммиты по Украине показали тяжелое положение Зеленского
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Прошедшие в августе саммиты по конфликту на Украине показали тяжелое положение Владимира Зеленского, пишет Responsible Statecraft.
"На прошлой неделе Зеленский покинул Вашингтон без хороших вариантов, два саммита показали, насколько плачевно его положение", — говорится в материале.
По мнению обозревателя, прошедшие встречи в этом месяце закончились удручающе для Украины: президент США Дональд Трамп после них заявил, что страна не будет членом НАТО и ей придется пойти на уступки, не упомянув никакие четкие американские гарантии безопасности для Киева.
Переговоры по урегулированию на Украине
На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
Трамп 18 августа провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.