Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Малиновка, Изюм и Купянск в Харьковской области, а также Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, из них три западного производства и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

