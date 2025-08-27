https://ria.ru/20250827/zapad-2037830260.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 27.08.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T12:08:00+03:00
2025-08-27T12:08:00+03:00
2025-08-27T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Малиновка, Изюм и Купянск в Харьковской области, а также Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, из них три западного производства и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
россия
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
